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富達國際：ESG整合更具競爭優勢

財金專欄 2022/12/23

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過去一年，可持續投資備受挑戰，同時氣候危機亦逼在眉睫。俄烏戰爭、通脹升溫和能源價格高企，使許多投資者質疑ESG（環境、社會和企業管治）投資的潛在價值與財務表現。事實上，可持續投資理念於各地區都備受爭議

...

撰文 : 陳振輝 富達國際全球企業管治與可持續投資主管

欄名 : 名家觀點

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