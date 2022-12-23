富達國際：ESG整合更具競爭優勢

過去一年，可持續投資備受挑戰，同時氣候危機亦逼在眉睫。俄烏戰爭、通脹升溫和能源價格高企，使許多投資者質疑ESG（環境、社會和企業管治）投資的潛在價值與財務表現。事實上，可持續投資理念於各地區都備受爭議

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入