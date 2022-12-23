富達國際：ESG整合更具競爭優勢 財金專欄 2022/12/23 分享： 分享： 過去一年，可持續投資備受挑戰，同時氣候危機亦逼在眉睫。俄烏戰爭、通脹升溫和能源價格高企，使許多投資者質疑ESG（環境、社會和企業管治）投資的潛在價值與財務表現。事實上，可持續投資理念於各地區都備受爭議 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陳振輝 富達國際全球企業管治與可持續投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 PGIM：亞太房產現入市良機 2022/12/22 PGIM：亞太房產現入市良機 信銀國際：中國成環球增長引擎 2022/12/21 信銀國際：中國成環球增長引擎 陶冬：內地吹響增長號角 2022/12/20 陶冬：內地吹響增長號角 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 2022/12/18 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表） 首域盈信：印度經濟背後隱憂 2022/12/16 首域盈信：印度經濟背後隱憂 經濟 通脹 戰爭 地緣政治 可持續發展 ESG 投資產品 能源危機 可持續投資 富達