在加息陰霾下，樓價持續下跌，根據官方樓價數字，今年首10個月樓價已累跌約10.54%，而此亦拖累地價下跌，最新再有市區地以6000多元售出，究竟市區地價跌穿1萬元水平，是否已成地價新常態？

上周截標的啟德第2A區4號、5(B) 號及10地皮最終由長實 (00013)以約87億元奪得，每平方呎樓面地價僅約6,138元，除創近8年半同區地價新低外，亦跌穿1萬元。

受加息因素纏繞，樓市觀望情緒升溫，樓價及整體物業交投受挫外，發展商對樓市前景亦變得悲觀，導致他們投地時出價亦轉趨保守，近期相繼有地皮跌穿1萬元關口。回顧本月同由長實以11.61億元奪得合作發展合約的市建局西營盤賢居里項目，其每呎樓面地價僅約9,554元，地價除了較8月由遠東發展（00035） 投得的同區市建局桂香街項目迅速下跌27%，亦跌穿1萬元。

另外，上月初批出、同位於港島西區的堅尼地城西寧街地皮，其成交價僅逾4.39億元、即每呎樓面地價約9,500元，同樣跌穿1萬元水平。如以港島官地呎價計，地皮更創逾8年半後的新低紀錄。

事實上，近期已經接連有多幅地皮以低於市場下限價成交，除了上述的西寧街地皮，信置（00083）及招商局置地組成的財團於10月以約23.88億元、每平方呎樓面地價約8,571元投得的市建局土瓜灣榮光街/崇安街發展項目，亦較市場估值下限低約9.8%。

及至10月批出的屯門青山公路大欖段「限呎」地、8月公布中標結果的市建局西營盤桂香街項目及7月批出的西營盤醫院道地皮，均以低於市場估值下限價成交，可見近月地價確實有回落迹象。

而商業地皮亦不例外，於上月以2.96億元、每呎樓面地價約2,684元批予新地（00016）的一幅觀塘安達臣道商業地，更較市場估值下限約3.7億元大幅低出約20%。

由於加息周期尚未見到終點，樓價繼續尋底，初步估計未來數年樓價持續低企，在後市不樂觀的情況下，估計發展商短期內投地會繼續採取保守策略，以免「行錯棋」。

不過，近期社交距離措施逐步放寬，有傳媒亦引述消息指，中港有機會在農曆新年前免除隔離通關，該等因素料有提振樓市的作用，故料明年樓市氣氛會逐步轉勢，發展商投地出價或因此而再度變得積極。

記者：潘淑盈

▲ 市區地價跌穿1萬成常態？