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日央變相加息 兩大鬆動原因

國際 22:43 2022/12/22

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日本央行本周的議息結果，較意外的是當局宣布放鬆對10年期國債孳息浮動區間的控制，零厘目標不變，但波幅擴至上下0.5厘，被解讀為變相加息，帶動日圓上揚，兌每美元由議息前約137急跌至132左近，每百日圓兌港元直逼6算。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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