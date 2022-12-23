日央變相加息 兩大鬆動原因 財金專欄 2022/12/23 分享： 分享： 日本央行本周的議息結果，較令市場意外的是當局宣布放鬆對10年期國債孳息浮動區間的控制，零厘目標不變，但波幅擴至上下0.5厘，被解讀為變相加息，帶動日圓上揚，兌每美元由議息前約137急跌至132左近，每 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 國金札記 - 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/22 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/21 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 國金札記 - 社交平台寒冬 Twitter廣告急跌 2022/12/21 社交平台寒冬 Twitter廣告急跌 國金札記 - 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 2022/12/20 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 經濟 通脹 日本 加息 貨幣政策 日圓 日本央行 貿易逆差 人民幣 美元