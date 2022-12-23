日央變相加息 兩大鬆動原因

日本央行本周的議息結果，較令市場意外的是當局宣布放鬆對10年期國債孳息浮動區間的控制，零厘目標不變，但波幅擴至上下0.5厘，被解讀為變相加息，帶動日圓上揚，兌每美元由議息前約137急跌至132左近，每

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