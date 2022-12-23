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日央變相加息 兩大鬆動原因

財金專欄 2022/12/23

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日本央行本周的議息結果，較令市場意外的是當局宣布放鬆對10年期國債孳息浮動區間的控制，零厘目標不變，但波幅擴至上下0.5厘，被解讀為變相加息，帶動日圓上揚，兌每美元由議息前約137急跌至132左近，每

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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國金札記 - 馬斯克式效率 反成Twitter亂源
2022/12/20
馬斯克式效率 反成Twitter亂源
經濟 通脹 日本 加息 貨幣政策 日圓 日本央行 貿易逆差 人民幣 美元

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