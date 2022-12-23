  • 18°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023年中國經濟復甦  法貿行：關注四大風險

研究報告 15:59 2022/12/23

分享：

分享：

法國外貿銀行（Natixis）指出，過去一年中國受疫情影響，2022 GDP增速或低於年初政府設定的目標。2022年年底中國政府將放開部份防疫限制，料在未來數月逐步推行，法貿行估計將有助於中國經濟週期性復甦，惟結構性問題仍需關注，需關注四大風險。

洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁

    點擊圖片放大

法貿行表示，以下四方面的風險仍值得關注：

  • 中國會如何逐步放開防疫政策，以及何時能夠完成。
  • 房地產前景何時恢復信心。
  • 中國地方政府的財政壓力。
  • 美中地緣政治形勢的緊張程度或超預期。

法貿行指出，消費方面隨著防控放寬，出行變得容易，將有望看到復甦，特別是像餐飲業等本機服務。

「然而，投資情緒可能需要更長一段時間才能完全恢復，因為投資者在放開防疫政策的過程中可能仍然保持謹慎觀望的態度，不僅如此，一些結構性的不利因素，諸如人口老齡化，對投資的影響是將會持續存在的。」

 

另外，隨著2023年全球需求放緩，中國的出口亦受影響。不過，在2022年較低的基數效應加持下，料2023年GDP增速會實現快速、明顯的反彈；中國的PPI和出口單價也一直在下降，未來物價上漲也會面臨一些阻力。料2023年通脹上升幅度會較為溫和。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：法國外貿銀行

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

日央變相加息 兩大鬆動原因
今日
日央變相加息 兩大鬆動原因
放寬後內地經濟復甦了嗎？高頻數據話你知
今日
放寬後內地經濟復甦了嗎？高頻數據話你知
專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦
2022/12/19
專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦

你可能感興趣

日央變相加息 兩大鬆動原因
今日 01:00
日央變相加息 兩大鬆動原因
放寬後內地經濟復甦了嗎？高頻數據話你知
今日 16:58
放寬後內地經濟復甦了嗎？高頻數據話你知
專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦
00:01 2022/12/19
專訪洪灝：明年挑戰23000 陳彥甫：看好內需復甦

最新專欄文章

日本退出YCC 日圓即升值 如何影響萬億美元
今日
日本退出YCC 日圓即升值 如何影響萬億美元
2023年經濟水晶球 一文看清（不斷更新）
今日
2023年經濟水晶球 一文看清（不斷更新）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
今日
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
今日
港股轉機漸現？中金：港股面臨兩層修復機會（第三版）
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
今日
9圖 詳解濠賭新格局 捉未來10年新皇者
中國市場 市場動向 經濟衰退 宏觀分析 新興市場 大行報告 地緣政治 外滙 美股 人口

上一篇文章

元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高

下一篇文章

2023國際金融前瞻 歐美息口見頂 國際金融市場料改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
日央行意外「加息」 透露兩大訊號
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
沈建光：中經會釋放6大訊號（第三版）
沈建光：中經會釋放6大訊號（第三版）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表）
2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表）