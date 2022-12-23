2023年中國經濟復甦  法貿行：關注四大風險

法國外貿銀行（Natixis）指出，過去一年中國受疫情影響，2022 GDP增速或低於年初政府設定的目標。2022年年底中國政府將放開部份防疫限制，料在未來數月逐步推行，法貿行估計將有助於中國經濟週期性復甦，惟結構性問題仍需關注，需關注四大風險。

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法貿行表示，以下四方面的風險仍值得關注：

中國會如何逐步放開防疫政策，以及何時能夠完成。

房地產前景何時恢復信心。

中國地方政府的財政壓力。

美中地緣政治形勢的緊張程度或超預期。

法貿行指出，消費方面隨著防控放寬，出行變得容易，將有望看到復甦，特別是像餐飲業等本機服務。

「然而，投資情緒可能需要更長一段時間才能完全恢復，因為投資者在放開防疫政策的過程中可能仍然保持謹慎觀望的態度，不僅如此，一些結構性的不利因素，諸如人口老齡化，對投資的影響是將會持續存在的。」

另外，隨著2023年全球需求放緩，中國的出口亦受影響。不過，在2022年較低的基數效應加持下，料2023年GDP增速會實現快速、明顯的反彈；中國的PPI和出口單價也一直在下降，未來物價上漲也會面臨一些阻力。料2023年通脹上升幅度會較為溫和。

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報告來源：法國外貿銀行

編輯：陳文政

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