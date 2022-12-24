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一行一會「拼經濟」

財金專欄 2022/12/24

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北京中央經濟工作會議後，「拼經濟」成為主調，對中國經濟最新觀察點，一要放到中央部委，一要放到地方，因為此時中央部委和地方正有一輪中經會的傳達貫徹會，接着會有一輪省級地方經濟會議、中央部委的部門或行業工

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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