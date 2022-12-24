一行一會「拼經濟」 財金專欄 2022/12/24 分享： 分享： 北京中央經濟工作會議後，「拼經濟」成為主調，對中國經濟最新觀察點，一要放到中央部委，一要放到地方，因為此時中央部委和地方正有一輪中經會的傳達貫徹會，接着會有一輪省級地方經濟會議、中央部委的部門或行業工 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 迎兩場接力 防「二次衝擊」 2022/12/23 迎兩場接力 防「二次衝擊」 國情知聞 - 啟經濟新篇 吹親商暖風 2022/12/22 啟經濟新篇 吹親商暖風 國情知聞 - 來年「一號文件」 布建農業強國 2022/12/21 來年「一號文件」 布建農業強國 國情知聞 - 擴內需主張 百花初放 2022/12/20 擴內需主張 百花初放 國情知聞 - 來年經濟 苦練「鏈」字 2022/12/19 來年經濟 苦練「鏈」字 中國 經濟 金融 外滙 貨幣政策 貿易 中國人民銀行 金融服務 中國證監會 易綱