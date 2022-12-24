三重因素夾擊 樓市調整期未完

今年樓價累跌15%，由於市場仍有一連串不明朗因素，短期難以扭轉，包括新盤存量增、地價回落，以及加息周期等，三重因素夾擊，令來年首季樓價面臨持續調整壓力。

82個全新盤待售，涉逾4萬伙

地價回落，相繼重返8年前水平

息口攀升不利樓市購買力釋放

首先，根據統計，來年一手市場可供發售的全新盤約82個，涉及逾4萬伙，對比今年僅27個全新盤推售可提供約1.2萬伙，伙數按年激增約2.4倍。

當中不少地區例如啟德，更有逾萬伙全新供應待售，發展商爭客在所難免，加上面對經濟及市場信心復元需時，發展商開價料傾向保守，以確保銷情，自然對二手業主帶來叫價壓力，加劇減風蔓延。

其次，多幅地皮近來以估值下限批出，地價相繼重返8年前水平，發展商趨向審慎，對市場造成一定信心影響，例如投資者未敢輕舉妄動，趁低撈貨，甚至乎有準買家趁消息大幅壓價，減弱樓市反彈動力。

再者，雖然美國聯儲局未來有機會放緩加息步伐，惟息口一段時間向上攀升的勢頭未變。隨着港美息差拉闊，港息將來料進一步調高，令供樓人士百上加斤，同時銀行資金成本上升，續推高息存款計劃吸引資金，不利樓市購買力釋放，對樓市造成負面影響。