瑞銀：中國加快重開步伐 料濠賭收2023年初顯著反彈

美國聯儲局繼12月中將加息步伐放緩至0.5厘，市場現時預期，2023年首兩次議息會議，將每次加息0.25厘（點擊圖片放大），令聯邦基金利率升到4.75至5厘區間，其後3次議息維持息率不變的機會較高。無論如何，本輪加息周期時間較原先預期有所延長，最終利率也較預期提高，並且令2023年減息希望趨向幻滅。

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更重要的是原本欠缺加息能力的日本央行也在聖誕節前放出偏鷹的訊息，令一向充當「平錢」主要來源的日圓滙價走強（點擊圖片放大）。在上述前提下，讀者除了追求本欄過去提出，預測股息率逾7.2厘的收息股之外，也要留意收息股的增長動力。

關於不同國家的經濟及息率等更多分析，詳見：【中國】【美國】【日本】

延伸閱讀：2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表）

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12月28日：

【13：00】瑞銀就中國國家衞健委早前宣布，2023年1月8日起取消入境後集中隔離要求等措施，發表研究報告指，中國重新開放步伐繼續加快，超出預期，相信對澳門旅遊及博彩行業有利，同時澳門日前亦宣布放寬對海外遊客的檢疫要求，令港澳之間往來有所恢復交通正在加速，預期2023年初起澳門博彩收入將錄得大幅度提升。

瑞銀續指......

【10：30】內地與香港恢復通關在望，而瑞銀最新發表的報告認為，香港零售收租股將最受惠通關，尤其是擁有位於旅遊區商場的收租股如九龍倉集團 （00004） 、希慎 （00014） 及新地 （00016） ，因為在疫情爆發前的2019年，內地遊客的消費曾佔香港零售業總銷售額約35%。

瑞銀表示，目前預測香港的零售銷售至2024年，將恢復至2019年水平，相當於2022至2024年的年均複合增長率約10%。惟瑞銀續指......

【09：30】中資電訊股為熱門收息股，而中國國家工信部最新公布的數據顯示，2022年首十一個月，內地電信業務收入累計完成1.45萬億元（人民幣．下同），按年增長8%，按照上年不變價計算的電信業務總量，則......

12月27日：

【23：30】煤炭股曾為收息股之一，但在疫情衝擊，加上環境發展的大提下，行業風險不低，縱使板塊內不乏預測股息率約10厘的選擇，但並非理想的收息股。中資龍頭券商中信証券日前發表的報告稱，能源安全政策下，煤炭行業的周期波動或有所減弱，惟維持行業「中性」的投資評級。

中信証券展望2023年，內地煤炭產量和進口量或都有温和增長，而在經濟回暖下，需求也有望擴張，並預計行業供需將維持平衡。隨着海外能源價格中樞的回落，預計國內部分煤種價格將略有波動，但行業景氣整體將保持高位。

中信証券也預計......

延伸閱讀：更多中資潛力板塊分析，詳見：【下一頁】

【18：00】潔源能源電力股不乏收息股，例如2023年預測股息率接近8厘的新天綠色 （00956） ，信義能源 （03868） 等。國泰君安近日發表報告預計，隨着上游緊缺環節產能不斷釋放，光伏產業鏈價格將迎來較大幅度調整，有望進一步刺激下游需求啟動，2023年光伏裝機大年可期。

國泰君安推算，到2022年底，內地的硅料、硅片、電池片產能將分別......

12月23日：

【19：00】香港銀行股為傳統收息股，並且受惠美國展開加息周期，惟據香港金管局剛發表最新的銀行業概況顯示，今年首三季，本港零售銀行整體除稅前經營溢利按年跌11.7%，主因是期內呆壞帳準備金增加，以及收費及佣金收入減少，幸而部分跌幅被淨利息收入上升所抵銷。至於淨息差，較去年同期擴闊約19點子至1.17厘。

金管局報告又指......

12月22日：

【12：00】航空相關股因新冠疫情衝擊，而令「收息股魅力」大降。不過，隨着內地加快復常，旅遊需求復甦有望提速，而大和近日發表的研究報告，也將曾是「現金牛」及收息股的中國民航信息 （00696） 目標價由18元調升至20元，並重申其「買入」的投資評級。

大和指，中航信管理層參加了該行的展望系列，在11月內地大幅放鬆防疫措施後，中航信對旅遊需求復甦持相對樂觀看法。大和更上調中航信2022至2024年每股盈利預測6%至62%，以反映經營成本預測調低。

另外，大和亦引述中航信管理層稱......

關於12月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【京東集團】

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