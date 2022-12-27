  • 17°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

從其他經驗看疫後通脹 中國2023年通脹料先低後高

研究報告 17:28 2022/12/27

分享：

分享：

內地預告將於2023年1月初進一步放寛防疫措施，並將逐步向世界通關。預期內地防疫措施放寛後，將推動內地經濟進一步復甦。市場關注內地防疫最佳化後，是否會出現海外部分經濟體防疫放鬆後通脹升溫的情況。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

內地1月進一步放寛防控

內地防控放鬆，國家衛健委於12月26日突然發布，將新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案，將新型冠狀病毒肺炎即起更名為「新型冠狀病毒感染」。並且經國務院批准，2023年1月8日起，解除新冠感染的甲類傳染病防控措施，也就是說新冠感染將不納入規定檢疫的傳染病管。另外入境者將不再需要接受隔離。

過去3年，受疫情及防控措施影響，對內地而言，從政策和收入看，財政支援力度雖不低，我們預計疫情影響消退後財政乘數上升支持內需，但疫情影響較久，過去三年可支配收入增速低於疫情前，或影響消費反彈高度，而核心CPI和PPI同比或先低後高，但總體通脹中樞難及美歐。

中金以多個海外經濟體的防疫放鬆後的通脹表現為經驗，總體上，開放後半年到1年的維度看，核心CPI和總體CPI中樞大多較放開前抬升，但通脹走勢與中樞抬升程度與政策支援、實際收入、放開秩序和開放早晚相關。


1.  ；政策力度越大可支配收入越高 通脹越高

從廣義貨幣看，疫後主要經濟體都做了較大的貨幣擴張，M2同比普遍創新高，其中美國貨幣擴張最多，疫後M2同比高點較2019年高出22個百分點，CPI通脹也最高。而越南貨幣擴張較少，通脹也相應較低。從財政支援看，美國和日本疫情三年廣義財政赤字力度較大，通脹中樞顯著高於疫情前。


2. 放開越有序時間越早 通脹中樞越高

美英在原始毒株時管控就較鬆，Delta之前（2021年3-4月）就實質性開放，由於病毒毒性較強，美國因後遺症減少工作或不工作即達160萬人，因擔心感染而提前退休約145萬人，同時還有疫情後需照顧小孩而退出勞動力市場的婦女。目前美英的勞動參與率較疫情前趨勢仍有1.5和1.8個百分點的差距，在主要經濟體中排序靠前，供給受損壓力大，通脹中樞較高。特別是英國在需求偏弱的情況下，通脹高企更多是供給因素所致。

中國情況：通脹中樞或抬升 但不及歐美

從政策支援看，中國的M2同比高點已達12.4%，創六年新高。中國疫後財政力度不弱，2022年各主要經濟體財政退坡之下，中國繼續進行了大額財政投放（與2020相仿），IMF估計的疫情3年平均廣義財政收支佔GDP之比達-8.2%，在主要經濟體中居於前列。但疫情影響越久，財政力度也要越大。我國財政力度仍未完全對沖疫情對收入的影響，居民實際可支配收入增速較疫前仍有2ppt的差異。我們預計，疫情影響消退後，財政乘數將上升，居民前期積累的過剩儲蓄釋放，有利於消費恢復，但過去3年收入損失未完全彌補或一定程度影響消費反彈高度。

2023年核心通脹料先低後高

預期內地2023年需求復甦或將經歷上下半場，核心CPI和PPI同比或前低後高。上半年，感染的擴散或在初期壓制消費和投資，生產或領先消費復甦，儘管有豬菜低基數和豬週期上行支持，但近月資料顯示豬菜價格亦受疫後需求影響，且核心和服務通脹壓力或不大，整體通脹或仍溫和。

到2023年下半年，隨着疫情影響消退，前期財政投放帶來的過剩儲蓄釋放，消費和投資需求或將提速，供求缺口收窄，內地大宗價格或隨投資恢復有實質支撐，國際大宗雖有海外需求陰霾制約，後期或亦能受到中國需求恢復的提振，核心CPI和PPI通脹中樞將上升。

中金預期，2023年內地CPI同比四個季度或在2.3%、2.4%、2.2%和2.5%，全年或在2.4%左右，PPI同比四個季度或在1.0%、1.1%、1.9%和2.1%，全年或在1.5%左右。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

★★季季新出電子書－新書預告★★
新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

撰文 : 錢家鋒

宏觀分析 貨幣政策 疫情 經濟 中國 CPI

下一篇文章

大和：中國國際航綫 學生和商務需求自8月起已恢復
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
加息始終會有盡頭 法貿行：樓價跌背後兩大關鍵因素（第三版）
2023國際金融前瞻 歐美息口見頂 國際金融市場料改善
2023國際金融前瞻 歐美息口見頂 國際金融市場料改善
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2023年中國經濟復甦 法貿行：關注四大風險
2023年中國經濟復甦 法貿行：關注四大風險
日本退出YCC 日圓即升值 如何影響萬億美元
日本退出YCC 日圓即升值 如何影響萬億美元