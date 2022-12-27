從其他經驗看疫後通脹 中國2023年通脹料先低後高

內地預告將於2023年1月初進一步放寛防疫措施，並將逐步向世界通關。預期內地防疫措施放寛後，將推動內地經濟進一步復甦。市場關注內地防疫最佳化後，是否會出現海外部分經濟體防疫放鬆後通脹升溫的情況。

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內地1月進一步放寛防控

內地防控放鬆，國家衛健委於12月26日突然發布，將新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案，將新型冠狀病毒肺炎即起更名為「新型冠狀病毒感染」。並且經國務院批准，2023年1月8日起，解除新冠感染的甲類傳染病防控措施，也就是說新冠感染將不納入規定檢疫的傳染病管。另外入境者將不再需要接受隔離。

過去3年，受疫情及防控措施影響，對內地而言，從政策和收入看，財政支援力度雖不低，我們預計疫情影響消退後財政乘數上升支持內需，但疫情影響較久，過去三年可支配收入增速低於疫情前，或影響消費反彈高度，而核心CPI和PPI同比或先低後高，但總體通脹中樞難及美歐。

中金以多個海外經濟體的防疫放鬆後的通脹表現為經驗，總體上，開放後半年到1年的維度看，核心CPI和總體CPI中樞大多較放開前抬升，但通脹走勢與中樞抬升程度與政策支援、實際收入、放開秩序和開放早晚相關。



1. ；政策力度越大可支配收入越高 通脹越高

從廣義貨幣看，疫後主要經濟體都做了較大的貨幣擴張，M2同比普遍創新高，其中美國貨幣擴張最多，疫後M2同比高點較2019年高出22個百分點，CPI通脹也最高。而越南貨幣擴張較少，通脹也相應較低。從財政支援看，美國和日本疫情三年廣義財政赤字力度較大，通脹中樞顯著高於疫情前。



2. 放開越有序時間越早 通脹中樞越高

美英在原始毒株時管控就較鬆，Delta之前（2021年3-4月）就實質性開放，由於病毒毒性較強，美國因後遺症減少工作或不工作即達160萬人，因擔心感染而提前退休約145萬人，同時還有疫情後需照顧小孩而退出勞動力市場的婦女。目前美英的勞動參與率較疫情前趨勢仍有1.5和1.8個百分點的差距，在主要經濟體中排序靠前，供給受損壓力大，通脹中樞較高。特別是英國在需求偏弱的情況下，通脹高企更多是供給因素所致。

中國情況：通脹中樞或抬升 但不及歐美

從政策支援看，中國的M2同比高點已達12.4%，創六年新高。中國疫後財政力度不弱，2022年各主要經濟體財政退坡之下，中國繼續進行了大額財政投放（與2020相仿），IMF估計的疫情3年平均廣義財政收支佔GDP之比達-8.2%，在主要經濟體中居於前列。但疫情影響越久，財政力度也要越大。我國財政力度仍未完全對沖疫情對收入的影響，居民實際可支配收入增速較疫前仍有2ppt的差異。我們預計，疫情影響消退後，財政乘數將上升，居民前期積累的過剩儲蓄釋放，有利於消費恢復，但過去3年收入損失未完全彌補或一定程度影響消費反彈高度。

2023年核心通脹料先低後高

預期內地2023年需求復甦或將經歷上下半場，核心CPI和PPI同比或前低後高。上半年，感染的擴散或在初期壓制消費和投資，生產或領先消費復甦，儘管有豬菜低基數和豬週期上行支持，但近月資料顯示豬菜價格亦受疫後需求影響，且核心和服務通脹壓力或不大，整體通脹或仍溫和。

到2023年下半年，隨着疫情影響消退，前期財政投放帶來的過剩儲蓄釋放，消費和投資需求或將提速，供求缺口收窄，內地大宗價格或隨投資恢復有實質支撐，國際大宗雖有海外需求陰霾制約，後期或亦能受到中國需求恢復的提振，核心CPI和PPI通脹中樞將上升。

中金預期，2023年內地CPI同比四個季度或在2.3%、2.4%、2.2%和2.5%，全年或在2.4%左右，PPI同比四個季度或在1.0%、1.1%、1.9%和2.1%，全年或在1.5%左右。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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