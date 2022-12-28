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中原証券：2023年中國經濟五大展望

研究報告 08:38 2022/12/28

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中原証券估計2023年中國經濟增速將達至5%，比2022年增速稍高。中原估計工業製造業在2023年第二季度或將反彈，投資者可以留意。

根據當前公布的高頻數據及其趨勢，中原透過模型估計中國2022年全年GDP不變價累計按年增速或在3%至4%區間。

    點擊圖片放大
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中原表示，2022年中國面臨「供給衝擊、需求收縮、預期轉弱」的三重壓力，經濟復蘇韌性依然存在，經濟復蘇形勢依然嚴峻。籲政策加大力度驅動經濟增速回歸潛在增速通道。

展望2023年，中原估計：

  • 工業製造業或於2023年二季度形成有力反彈。出口需求與全球工業周期一致，短期或仍然承壓。
  • 政策工具箱帶動地產投資温和復甦，基建投資中樞延續。
  • 消費需求維持弱復甦

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：中原証券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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