中原証券：2023年中國經濟五大展望

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2023前瞻 花旗：各經濟體可能依次經歷衰退
中原証券估計2023年中國經濟增速將達至5%，比2022年增速稍高。中原估計工業製造業在2023年第二季度或將反彈，投資者可以留意。
根據當前公布的高頻數據及其趨勢，中原透過模型估計中國2022年全年GDP不變價累計按年增速或在3%至4%區間。
中原表示，2022年中國面臨「供給衝擊、需求收縮、預期轉弱」的三重壓力，經濟復蘇韌性依然存在，經濟復蘇形勢依然嚴峻。籲政策加大力度驅動經濟增速回歸潛在增速通道。
展望2023年，中原估計：
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報告來源：中原証券
編輯：陳文政
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撰文 : 陳文政 Money Times
欄名 : 券商有路捉