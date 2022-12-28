內地工業企業利潤跌幅擴大 全面開放後經濟何時企穩？

雖然內地放寬防疫措施，但每日劇增的感染案例仍令經濟活動受壓。國統局12月27日公布，受疫情反彈和需求不足等因素影響，工業生產有所放緩，企業經營壓力加大，中國前11月工業企業利潤按年跌幅擴大至3.6%。

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其中企業成本亦有所增加，1至11月規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.80元，按年增加1.02元。另外截至11月底，規模以上工業企業應收賬款及產成品存貨則按年增幅都超過一成。顯示企業庫存仍維持高位，另外工業品價格整體放緩，企業應收賬款亦居高不下，企業銷售回款亦處於較慢速度，反映目前內地市場需求仍然偏弱，經濟活動仍未明顯復甦。

分類型看，規模以上工業企業中，國企利潤按年仍有增長，但私營企業及外資企業等則仍處於下跌區間，其中外資及港澳台商投資企業的利潤較1至10月跌幅有所擴大。

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