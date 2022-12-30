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花旗最新2023年各國經濟排行榜（第二版）

研究報告 13:24 2022/12/30

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回顧2022年，多種因素下全球經濟受壓，高通脹環境下各地央行紛紛加息，花旗銀行2023年前瞻報告指出，各經濟體可能「依次」經歷衰退。

本文將會從美國、中國、歐元區、英國、加拿大和日本等主要經濟體增長和通脹深入分析。

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美國

貨幣政策：美國聯儲局於2022年12月放緩加息0.5厘，該行料未來加息終端利率，可能比目前市場預計更高。

至於經濟方面，美國激進加息，加上全球經濟放緩的影響，於2023年上半年進入衰退的可能性或高達70%。由於當地經濟具韌性，該行認為可能會在2023年年中陷入經濟衰退。

歐元區

花旗預計歐元區將在2023年陷入經濟衰退，但可能較預期更温和。該行解釋，強勁的勞動力市場、積壓的訂單反彈，以及財政支持等利好因素，或可緩解進一步下行壓力。

政策：歐央行大幅加息抑制通脹，花旗料通脹率可能在2022年第四季達到峰值。

能源：天然氣儲存接近上限，加上財政補貼措施，能源供給的下行風險有望出現改善。該行表示，能源價格對通脹的傳導效應或延續至2023年上半年，預計通脹在2024至2025年將有所回落。

英國

由於英國仍面臨增長乏力、通脹高企和貨幣政策趨緊等多重挑戰......

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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