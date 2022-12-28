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國壽回復增長 通關兼股市升

財金專欄 2022/12/28

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內地股市在本港聖誕假期連升兩日，上證綜合指數今季暫升2.4%，對內險股而言是好事，中國人壽（02628）盈利連續三季倒退後，第四季有望回升，2023年更可望恢復增長，因為內地下月初開放出入境，經濟能夠

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市佔率增 飛鶴回復增長
每股資產淨值 每股盈利 市帳率 市盈率 保險公司 社保基金 養老基金 中國人壽（02628） 人民幣 證監會

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