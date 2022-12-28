國壽回復增長 通關兼股市升 財金專欄 2022/12/28 分享： 分享： 內地股市在本港聖誕假期連升兩日，上證綜合指數今季暫升2.4%，對內險股而言是好事，中國人壽（02628）盈利連續三季倒退後，第四季有望回升，2023年更可望恢復增長，因為內地下月初開放出入境，經濟能夠 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 放寬出行限制 中航信高增長 2022/12/22 放寬出行限制 中航信高增長 中字股實力談 - 【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版） 2022/12/21 【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版） 中字股實力談 - 大市恐調整 中燃最安全 2022/12/21 大市恐調整 中燃最安全 中字股實力談 - 港股險守190 恒指營造圓頂（第四版） 2022/12/20 港股險守190 恒指營造圓頂（第四版） 中字股實力談 - 市佔率增 飛鶴回復增長 2022/12/20 市佔率增 飛鶴回復增長 每股資產淨值 每股盈利 市帳率 市盈率 保險公司 社保基金 養老基金 中國人壽（02628） 人民幣 證監會