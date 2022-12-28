國壽回復增長 通關兼股市升

內地股市在本港聖誕假期連升兩日，上證綜合指數今季暫升2.4%，對內險股而言是好事，中國人壽（02628）盈利連續三季倒退後，第四季有望回升，2023年更可望恢復增長，因為內地下月初開放出入境，經濟能夠

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