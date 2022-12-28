富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引

未來三年至五年，私募基金將進一步受到財富管理領域的青睞，投資於投資私募基金的渠道正在擴展，且能夠把另類投資引入零售財富管理領域將發揮關鍵作用，並可以解決部分流動性不足的問題，這使私募基金吸引有與日俱增

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入