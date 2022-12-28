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富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引

財金專欄 2022/12/28

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未來三年至五年，私募基金將進一步受到財富管理領域的青睞，投資於投資私募基金的渠道正在擴展，且能夠把另類投資引入零售財富管理領域將發揮關鍵作用，並可以解決部分流動性不足的問題，這使私募基金吸引有與日俱增

...

撰文 : Patrick Vizzone 富蘭克林鄧普頓全球私募股權董事總經理、農糧科技及影響力投資主管

欄名 : 名家觀點

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