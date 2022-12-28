富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 財金專欄 2022/12/28 分享： 分享： 未來三年至五年，私募基金將進一步受到財富管理領域的青睞，投資於投資私募基金的渠道正在擴展，且能夠把另類投資引入零售財富管理領域將發揮關鍵作用，並可以解決部分流動性不足的問題，這使私募基金吸引有與日俱增 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Patrick Vizzone 富蘭克林鄧普頓全球私募股權董事總經理、農糧科技及影響力投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 2022/12/23 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 PGIM：亞太房產現入市良機 2022/12/22 PGIM：亞太房產現入市良機 信銀國際：中國成環球增長引擎 2022/12/21 信銀國際：中國成環球增長引擎 陶冬：內地吹響增長號角 2022/12/20 陶冬：內地吹響增長號角 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023上半年4次議息機會率表） 2022/12/18 未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023上半年4次議息機會率表） 美元 金融 零售 基金 債券 ESG 區塊鏈 NFT 私募基金 互惠基金