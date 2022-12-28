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通關在即豪宅蠢動 資金偷步入市

地產 12:00 2022/12/28

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中港最快下月通關，是兩地近3年來再度有望實現正常往來。自消息傳出後，近期豪宅市場已火速升溫，似乎有資金搶先偷步入市。雖然接連有多幅住宅地以估值下限批出，利淡樓市氣氛，但受通關消息帶動，新盤豪宅市道未有隨大市向下，近期大額交易不斷。以售價5,000萬元以上的新盤豪宅成交為例，自本月13日至27日，不足半個月已錄得8宗相關銀碼交易。

當中，包括保利（00119）旗下屯門青山公路青山灣現樓瑧譽，日前以3.8億元招標售出15號屋，實用面積9,158平方呎，呎價41,494元，成交價及呎價非但逆市創項目新高，更屬2013年一手新例實施後新界一手屋苑式洋房新高。

此外，大手豪客亦重回一手豪宅市場，如信置（00083）及中電集團合作發展的何文田St. George's Mansions，日前連沽2伙分層戶，成交價1.1億及8,900萬元，據指，2伙由同一組買家購入。

反觀，在通關消息曝光之前的15日(即11月28至12日)，一手市場只錄得3宗造價5,000萬元以上新盤成交，分別來自萬科香港發展的屯門掃管笏上源，以5,300萬元售出9號屋，以及華懋集團西半山大學閣2宗相關銀碼成交，反映同類個案在通關消息曝光後，大增1.7倍。

不論近期豪宅市道升溫是否由通關消息帶動，但中港能打破封關困局，將可有利經濟復元，長遠樓市亦會從中受惠，相信資金偷步，亦非不可能之事。

記者：鄭達偉
 

通關在即豪宅蠢動 資金偷步入市

欄名 : 樓市分析

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