施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）

本文第一版提及，在環保發展大方向，以及疫後復常的前提下，施羅德環球可持續投資主管Andy Howard展望2023年，有5個值得關注的可持續發展趨勢，包括：

氣候變化及政治意向

天然資本

生活成本及其他社會壓力

積極擁有權及影響力

監管

當中，已解釋了第一至第四點，即「氣候變化及政治意向」至「積極擁有權及影響力」。至於「監管」方面，詳情如下......

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【第一版刊於12月28日 02：07】

世界各地陸續解除新冠疫情封鎖措施，經濟、社會及環境發展目標變得日漸明確。展望2023年甚至更久的未來，施羅德環球可持續投資主管Andy Howard日前發表的2023年展望中預計，在疫情遺留的債務問題下，各國政府持續在艱難時期為社會提供支援的能力或將受限。

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隨着環境、社會及企業管治 (ESG) 和影響力在各個資產類別和地域間日趨成熟和演變，Andy就這些因素的未來作出深思，認為在2023年，有5個值得關注的可持續發展趨勢，包括：

氣候變化及政治意向

天然資本

生活成本及其他社會壓力

積極擁有權及影響力

監管

Andy及他的團隊預料，干預因素將會增加，而在解決氣候挑戰、生物多樣性危機、生活成本危機等關鍵問題的過程中，企業相信將發揮更大作用。簡而言之，日後的宏觀環境勢將與以往大不相同，在這種情況下，基金經理的主動式管理，以及針對未來挑戰和機遇調整投資策略的能力，對投資表現的重要性將較以往更甚。

一、氣候變化及政治意向

氣候變化是一個無法迴避的問題，所有投資者都受其影響，當中除了全球暖化和環境損害，還包括應對其成因所採取的政治及經濟行動。投資者須確保已就所有投資相關風險的作出全面考量和管理，同時亦要把握與解決方案相關的機遇。

雖然各國政府的行動於2022年明顯放緩，但值得留意的是私營企業行動仍在持續推進。這有助收窄環球領袖遠大抱負與企業為轉型所作的準備之間的差距。

此外，11月於埃及舉行的COP27氣候大會，雖未有為鞏固全球行動承諾帶來太大影響，但各國就設立協助發展中國家的「損失與損害」基金達成共識。這應有助解決一些為達成2015年在巴黎設立的目標，所需作出的改變而面臨的挑戰。稍後，市場目光將於2023年轉向在阿聯酋召開的COP28氣候大會。

二、天然資本

天然資本及更廣泛的生物多樣性威脅成為核心問題。在日益擴大、富有及飢餓的全球人口當前，氣候威脅是需求增長與有限資源間結構性緊張局面的徵狀。

現時，人類每年消耗的資源相當於1.7個地球的供應量，以致天然資本赤字進一步增加，並且加劇了全球生態系統退化的威脅（點擊圖片放大）。據一些數據估計，我們每年損失的天然資本約值10萬億美元，可見環球經濟的隱藏負債金額正不斷擴大。

事實已在眼前，即天然風險正迅速成為投資風險與回報不可忽略的因素。正因如此，我們於2022年底發布首份貫徹集團上下的「大自然計劃」（Plan for Nature），除了總結出集團迄今採取的行動，並為針對大自然損失成因及影響的行動定下未來方向。

三、生活成本及其他社會壓力

從人文角度來看，不少國家都面臨着生活成本危機。雖然最嚴峻的壓力或許會在2023年有所緩解，但我們仍將密切注視貧困危機。擁有足夠財政能力承擔家庭預算不足的政府寥寥無幾，社會壓力或將加劇。無論是透過工資增長，為僱員提供福利，還是對供應鏈的工人負責，企業都面臨着肩負起保障弱勢工人責任的壓力。

政治體系或將面臨更大壓力......

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編輯：蕭悅潾

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