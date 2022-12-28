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維達2023年黑馬  盈利恢復增長

研究報告 08:00 2022/12/28

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談到造紙輕工行業2023年投資策略，光大證券預計生活用紙優秀品牌企業的盈利能力有望恢復，推薦維達國際 （03331）

光大證券的研究報告中就特種紙、大宗造紙和生活用紙等方面作出了以下的分析︰

特種紙︰鑑於內需保持穩健增長，中國頭部企業受益於競爭力增強，出口空間打開，同時行業擴張有序。

光大證券對2023年，行業的供求關係持樂觀展望。

與此同時，漿價向合理價位回歸，特種紙頭部企業自備漿產能於2023年下半年逐漸開始釋放，頭部企業成長前景良好，且具備高彈性。

大宗造紙︰目前大宗造紙板塊雖已處於基本面和估值的雙底部，但國內需求不足以及供給端的新增產能較多，縱然2022年國內出口顯著改善，但依然難以改善供求關係。

光大證券認為2023年內需有望提升，但鑑於歐美經濟走勢，光大證券對出口偏謹慎，同時未來大宗造紙的新增供給仍然偏多，預計大宗造紙行業的基本面難以出現實質性改善。

生活用紙︰從維達國際 （03331） 和中順潔柔（深︰002511）三季度經營情況看，目前行業的盈利能力處於底部。

基於看空2023年漿價走勢邏輯，光大證券預計2023年優秀品牌企業的盈利能力有望恢復，推薦︰維達國際。

 

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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