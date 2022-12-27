美盜竊日趨倡狂 零售商利潤告急 國際 22:33 2022/12/27 分享： 分享： 美國近期遭受北極寒流吹襲，廣泛地區出現暴風雪天氣，重災區紐約州水牛城有匪徒趁著極端天氣到商舖搶掠，倡狂過程被拍下，趁火打劫這類顯露人性黑暗面的事件，充滿話題性，相關片段很快在社交媒體瘋傳。惟美國店舖盜竊惡化，並非始於最近，高通脹之下，零售企業就此叫苦已有好一陣子了。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/21 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 2022/12/20 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 2022/12/19 馬斯克式效率 反成Twitter亂源 儲局續放鷹 背後有何考量 2022/12/18 儲局續放鷹 背後有何考量 你可能感興趣 日央變相加息 兩大鬆動原因 22:43 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 22:27 2022/12/21 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 21:14 2022/12/20 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 最新專欄文章 國金札記 - 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/23 日央變相加息 兩大鬆動原因 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 國金札記 - 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/22 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/21 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 國金札記 - 社交平台寒冬 Twitter廣告急跌 2022/12/21 社交平台寒冬 Twitter廣告急跌 經濟 零售 極端天氣 美國聯儲局 美國 WalMart 通脹 CPI