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美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急

國際 22:33 2022/12/27

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美國近期遭受北極寒流吹襲，廣泛地區出現暴風雪天氣，重災區紐約州水牛城有匪徒趁著極端天氣到商舖搶掠，猖狂過程被拍下，趁火打劫這類顯露人性黑暗面的事件，充滿話題性，相關片段很快在社交媒體瘋傳。惟美國店舖盜竊惡化，並非始於最近，高通脹之下，零售企業就此叫苦已有好一陣子了。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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