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美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急

財金專欄 2022/12/28

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美國近期遭受北極寒流吹襲，廣泛地區出現暴風雪天氣，重災區紐約州水牛城有匪徒趁極端天氣到商舖搶掠，猖狂過程被拍下，趁火打劫這類顯露人性黑暗面的事件充滿話題性，相關片段很快在社交媒體瘋傳。

惟美國店舖盜竊惡

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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