美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 財金專欄 2022/12/28 分享： 分享： 美國近期遭受北極寒流吹襲，廣泛地區出現暴風雪天氣，重災區紐約州水牛城有匪徒趁極端天氣到商舖搶掠，猖狂過程被拍下，趁火打劫這類顯露人性黑暗面的事件充滿話題性，相關片段很快在社交媒體瘋傳。 惟美國店舖盜竊惡 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/27 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 國金札記 - 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/23 日央變相加息 兩大鬆動原因 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 國金札記 - 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/22 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/21 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 中國 美國 通脹 零售 GDP 失業 極端天氣 搶劫 WalMart 天氣