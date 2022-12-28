美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急

美國近期遭受北極寒流吹襲，廣泛地區出現暴風雪天氣，重災區紐約州水牛城有匪徒趁極端天氣到商舖搶掠，猖狂過程被拍下，趁火打劫這類顯露人性黑暗面的事件充滿話題性，相關片段很快在社交媒體瘋傳。

惟美國店舖盜竊惡

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