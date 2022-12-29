中金：2023年兩大主旋律 主宰環球經濟

在2022年，「高通脹」和「加息」一直是環球焦點所在。展望2023年，中金認為，全球大宗資產的主要矛盾將轉向

1）「慢增長」；

2）「高利率」。

由於美國通脹達到40年來的新高，美聯儲貨幣政策緊縮的速度也達到近四十年來最快，自3月以來截至目前已加息425個基點，且自6月以來加息縮表同步進行。

中金在報告中指出，隨著疫情導致的供應鏈瓶頸逐漸緩解、貨幣緊縮使得需求繼續降温等，美國通脹將開啟下半場的回落。與此同時，「快加息」的壓力下，全球「慢增長」的矛盾越來越突出。

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經濟衰退風險增加

在40年來最快貨幣緊縮下，美國經濟增長陷入衰退的風險正在上升，受能源衝擊和貨幣緊縮壓力的歐洲經濟也不容樂觀。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，全球經濟增長將從2022年的3.2%放緩至2023年的2.7%，IMF 指出明年可能將是2001年以來除金融危機和新冠疫情衝擊之外全球經濟增長最弱的一年。在此背景下，中金預計大類資產的主要矛盾也將由通脹逐步轉向增長。

疫情以來，疫後結構性變化所引致的長期供給約束、財政逐漸主導下的貨幣政策挑戰加大、以及地緣政治和全球能源格局重塑所導致的「好運氣紅利」的消退，很大程度上催化了全球宏觀環境從低通脹和低波動向通脹中樞上升和宏觀波動加劇的新範式的轉變。

這意味著，較高的通脹和利率不僅是周期性問題，亦是市場在中長期可能面臨的結構性問題，利率可能比市場預期的更高且可能持續得更久。

美聯儲貨幣政策亦可成為較穩定的先驗指標，美股熊市底部大多滯後於加息周期聯邦基金利率見頂的時間。

加息見頂後股市有望見底

加息周期利率上行和流動性收緊不利於股市估值，在加息周期未結束前，估值難以開始趨勢性修復。而當加息周期結束後，一方面融資成本和金融條件都傾向於企穩，估值開始觸底。

加息與美國股市關係，可點擊下圖查看。

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另一方面加息周期中累計的緊縮幅度開始逐漸滲透到整個經濟體，使得經濟增長顯著放緩，市場對貨幣政策可能開啟下一輪寬鬆的預期升溫，利好估值修復。

平均來看，標普500指數和市盈率在加息周期結束之後3個月左右見底，但盈利在加息周期結束後仍將持續下行............（訂戶登入後可見全文）

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