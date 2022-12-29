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谷消費成必然趨勢？內地後疫情時代怎麼走

研究報告 08:00 2022/12/29

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內地解除多項防疫限制後，短期內感染新冠病毒人數持續上升，但生活終將正常化，浙商國際認為，內地經濟增速明年有望走出低谷，更多消費相關政策可期。

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浙商國際表示，受到多重因素影響，今年中國居民消費和投資意願下降，但仍存較強消費力今年受到疫情干擾頻率上升、經濟下行壓力、失業率上升等因素影響，居民收入情況面臨一定下降壓力。

另一邊廂，受收入增長預期悲觀、消費場景受限、資產價格下跌等影響因素，居民在消費和投資方面均比較謹慎，並展現在今年居民貸款大幅下降和金融機構存款大幅上升。由近三年的經驗來看，終端消費在國民經濟增長中起到決定性作用，在終端消費較差的時段，經濟面臨較大的下行壓力，相反在終端消費較好的時段，經濟通常能夠觸底回升。

在相關配套優惠措施的扶持之下，居民消費能力能夠充分釋放。且從海外情況來看......

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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