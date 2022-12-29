招銀國際23年展望 恒指23500點 選股看「東升西降」

招銀國際發表2023年經濟及股市展望，看好外圍陷入經濟衰退也不會影響中國2023至2024年的復甦周期，恒指2023年目標可達23500點，建議部署受惠中美經濟周期分化的板塊。

支持招銀國際看好2023年中港股市的原因如下：

一、美元走弱

隨住市場預期美國聯儲局的加息周期快將完結，美元指數自11月中見頂回落，並形成了下行趨勢。而對於手持美元的新興市場國家而言，美元貶值可吸引資金流入並使當地貨幣升值。中國也不例外，人民幣兌美元滙率的的持續回升將利好港股表現。

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二、增長復歸

過去一年半市場持續下修中港股市的盈利預測，至到近期才見穩定。不過這同時為2023年中港股市提供低基數效應，整體盈利增速可跑贏美股。市場目期預期，恒生指數2023年每股盈利增長可達14%，跑贏標普500指數的6%。

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雖然恒生指數10月底開始強勢反攻，但招銀國際認為2023年港股尚有向上重估的空間。展望上半年，內地經濟復甦、防疫措施優化、內地樓市趨穩、企業盈利重拾增長及美元滙率回落，均是港股上升的催化劑。

不過這並不代表港股沒有不穩因素。招銀國際指出，中國經濟增速不及以往、美國息率仍然高企、地緣政治風險未除，加上歐美經濟進入衰退令外部需求下滑，均是2023年困擾港股的因素。因此，招銀國際認為2023年港股的反彈幅度未必及得上2016及2020年估值由最低位升至最高位，而只是回到歷史平均值。以此計算，恒指2023年目標就是23500點。

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而基於2023年美國經濟很可能陷入衰退，而中國經濟很可能重拾增長的分化環境，招銀國際提出以兩地的PMI走向作為選股的參考指標：

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