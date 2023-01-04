瑞銀：內地可再生能源行業2023年利潤率擴張 首選2股

美國聯儲局雖在2022年最後一次將加息步伐放緩至0.5厘（點擊圖片放大），以及稍後將每次加息步伐進一步放慢至0.25厘，但本輪加息周期已較對上6次加息周期（點擊圖片放大）急速之餘，市場現時預料本輪加息周期時間較原先預期有所延長，最終利率也較預期提高，並且令2023年減息希望趨向幻滅。

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國策專家趙文利 談2023年港股部署【下一頁】

更關鍵的是原本最欠缺加息能力的日本央行也在聖誕節前放出偏鷹的訊息，刺激日圓滙價走強（點擊圖片放大）。在全球銀根仍偏緊，以及「平錢」減少的前提下，讀者宜繼續追求本欄過去提出，預測股息率逾7.2厘的收息股，以及要留意其增長動力。

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1月4日：

【20：00】瑞銀最新發表的研究報告相信，內地熱能和可再生能源行業或會在多重積極催化劑的推動下繼續獲得重估，導致2023年利潤率擴張和銷量增加，而行業首選為華潤電力 （00836） 及龍源電力 （00916） 。

瑞銀表示，在可再生能源方面，由於12月起的光伏組件價格下跌較預期早，相信項目內部收益率可能會恢復到7%至8%；國家能源局宣布到2023年160GW（吉瓦）的光伏和風能新增目標，意味中國非水電可再生能源的總體裝機容量增長約20%。

瑞銀對潤電及龍源的2023年盈利預測......

【17：00】香港零售股如莎莎 （00178） 、威高國際 （01173） 等因疫情爆發而失去「收息股魅力」，而香港零售管理協會協會主席謝邱安儀表示，有超過6成受訪會員公司在2022年11月零售錄得介乎單位數至最多40%跌幅，少於4成公司錄得單位數至低雙位數升幅。

【16：15】內地券商東吳証券對內房行業的最新看法，詳見：【下一頁】

【16：00】過去一年受累內房債務危機，而令「收息股魅力」暫降的內地及香港銀行股，獲摩根大通發表最新報告指，在內地通關下，本港銀行為主要受惠大中華地區金融股，尤其是擔任銀聯支付清算的中銀香港 （02388） ，其次為本港最大零售財富產品分銷商的滙豐 （00005） 。

摩通表示，數據顯示香港銀行同業拆息（HIBOR），以及本港銀行的存款成本息差擴大，支持淨息差擴闊。

至於內地方面......

【13：00】內房股受債務危機困擾，而暫失「收息股魅力」，內房業最新銷售、買地等表現詳見：【下一頁】

【11：00】內地復常速度在近兩個月明顯加快，而瑞銀最新發表的報告指，由於大中華區於疫情中重新開放的時間表較預期快，MSCI香港指數於過去兩個月已累計反彈34%。瑞銀續表示，經過兩個月的快速估值重估後，MSCI香港目前估值相當於一年預測PE（市盈率）為14倍，估值倍數合理，而企業盈利則取決於今年的市場回報。

瑞銀繼續看好受惠重新開放的股份，包括......

1月3日：

【19：00】友邦保險 （01299） 過去受累疫情賠償、內房債務等風險之餘，保單銷售也受制於防疫措施，因此，友邦算得上是「寬防疫受惠股」。惟美銀最新發表的研究報告相信，出入境限制放寬有利友邦抵港內地人士保險業務（MCV）業務的消息，已很大程度被市場消化，關注MCV未來表現。

美銀指......

【17：00】內銀股為普遍預股息率約10厘的熱門息股，而內地券商龍頭中金對內銀股最新分析，詳見：【下一頁】

【16：15】屬港人熱門收息股之一的本地地產股，近年面對利率上升、供應增加、經濟衰退等負面因素衝擊，而美銀最新發表的研究報告預期，美國潛在經濟衰退壓力下，香港房地產市場2023年上半年將未見明顯起色，相信要到第四季才會見到復甦，預期2023年樓價將跌4%至8%。

美銀預期，美國2023年首季會再次加息0.75厘，至第四季才可能減息，因此預計香港按揭利率仍會繼續上升，並在高位維持一段時間，雖然認為內地重新開放是利好因素，但並不是「萬靈藥」。

商舖方面，鑑於內地經濟仍然疲軟、消費習慣......

【12：15】隨着全球走向全面放寬防疫措施，航空股有望再現收息股魅力。受惠全球航空業復常的國泰 （00293） ，剛獲花旗發表報告首予「買入」的投資評級，以及目標價10.55元。

花旗表示......

【11：00】香港銀行股為受惠美國加息周期的熱門收息股，而中金最新發表的研究報告表示，總體而言看好港銀2023年業績表現，首選中銀香港 （02388） ，並關注內房風險出清後的恒生銀行 （00011） 。

中金解釋，海外加息帶動香港銀行的息差改善，是香港銀行股價走出相對收益的主要原因，而疫情影響和內房風險暴露是拖累股價的主因。展望2023年，中金預計，利率環境、疫情演化，以及內房風險，仍是影響港銀股價走向的三條主綫，高利率水平有利於銀行息差表現，而內地......

【09：30】港鐵地產業務相關分析，詳見：【下一頁】

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【09：00】更多關於港鐵受惠內地與香港通關的分析，詳見：【下一頁】

【00：30】港鐵 （00066） 為香港主要公通運輸營運商，隨着香港及內地趨向復常，其香港客運業務有望加快復甦，分析詳見：【下一頁】

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1月2日：

【18：00】中國工信部早前公布的數據顯示，11月份電訊行業服務收入按年增7.2%，增速較10月份加快，惟瑞銀發表研究報告指，移動及固網數據收入表現仍然疲軟，而語音收入則復甦，部分原因是重新開放下人們重返辦公室所致。不過，瑞銀強調其繼續看好內地電訊板塊，現時首選為中國電信 （00728） 及中國移動 （00941） 。

由於防疫政策放寬後，內地在12月確診有所上升，瑞銀雖然預期行業趨勢可能會在未來幾個月逆轉，或限制電訊商新業務發展，但是預期相關影響可控，而三大電訊商......

12月30日：

【11：00】華潤置地 （01109） 日前宣布，以124億元人民幣，向華夏幸福基業收購位於武漢及南京核心區域物業，美銀最新發表的研究報告認為，此交易價格比估值低14%，具有吸引力，可以為集團產生穩健的發展利潤率，維持其「買入」的投資評級及目標價48元。

美銀對潤地具有競爭力的城市定位和投資物業優勢保持樂觀，並認為......

12月29日：

【21：00】華潤置地 （01109） 昨晚宣布向華夏幸福基業收購位於武漢及南京核心區域物業，作價124億元人民幣，花旗發表的研究報告認為，上述交易對潤地發展有正面影響，預計項目淨利率可達10%，內部回報率料達15%，相信可令潤地在2024至2026年利潤增加約4%。

花旗續指出，潤地今次收購有助提升其在武漢和南京等二綫城市的市場地位及投資物業儲備，補充貨源後，預料......

【20：00】2022年下半年一、二手成交均大跌，海通國際最新報告指，此乃源於加息憂慮及股市波動。海通國際更預計，由於樓價穩定下跌，成交萎縮，料發展商將加快開售新盤，但未來6個月在新供應相對充裕情況下，新樓叫價將保持克制。

海通國際續表示，在2022年6月底止12個月，本港人口減少12.15萬人，屬史上人口最大規模減少。截至6月底，撇除外傭，人口僅730萬人，屬2015年6月以來最低。為制止人口持續減少，海通國際料政府或放寬樓市「辣招」，以吸引非永久居民置業。

不過，海通國際補充，未來潛在「減辣」取決於......

更多關於12月最後一周的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【京東集團】

延伸閱讀：施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）

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