瑞銀：內地電訊股5G支出趨降+企業業務貢獻增

美國聯儲局雖在2022年最後一次將加息步伐放緩至0.5厘（點擊圖片放大），以及稍後將每次加息步伐進一步放慢至0.25厘，但本輪加息周期已較對上6次加息周期（點擊圖片放大）急速之餘，市場現時預料本輪加息周期時間較原先預期有所延長，最終利率也較預期提高，並且令2023年減息希望趨向幻滅。

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國策專家趙文利 談2023年港股部署【下一頁】

更關鍵的是原本最欠缺加息能力的日本央行也在聖誕節前放出偏鷹的訊息，刺激日圓滙價走強（點擊圖片放大）。在全球銀根仍偏緊，以及「平錢」減少的前提下，讀者宜繼續追求本欄過去提出，預測股息率逾7.2厘的收息股，以及要留意其增長動力。

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1月3日：

【00：30】港鐵 （00066） 為香港主要公通運輸營運商，隨着香港及內地趨向復常，其香港客運業務有望加快復甦，分析詳見：【下一頁】

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1月2日：

【18：00】中國工信部早前公布的數據顯示，11月份電訊行業服務收入按年增7.2%，增速較10月份加快，惟瑞銀發表研究報告指，移動及固網數據收入表現仍然疲軟，而語音收入則復甦，部分原因是重新開放下人們重返辦公室所致。不過，瑞銀強調其繼續看好內地電訊板塊，現時首選為中國電信 （00728） 及中國移動 （00941） 。

由於防疫政策放寬後，內地在12月確診有所上升，瑞銀雖然預期行業趨勢可能會在未來幾個月逆轉，或限制電訊商新業務發展，但是預期相關影響可控，而三大電訊商......

12月30日：

【11：00】華潤置地 （01109） 日前宣布，以124億元人民幣，向華夏幸福基業收購位於武漢及南京核心區域物業，美銀最新發表的研究報告認為，此交易價格比估值低14%，具有吸引力，可以為集團產生穩健的發展利潤率，維持其「買入」的投資評級及目標價48元。

美銀對潤地具有競爭力的城市定位和投資物業優勢保持樂觀，並認為......

12月29日：

【21：00】華潤置地 （01109） 昨晚宣布向華夏幸福基業收購位於武漢及南京核心區域物業，作價124億元人民幣，花旗發表的研究報告認為，上述交易對潤地發展有正面影響，預計項目淨利率可達10%，內部回報率料達15%，相信可令潤地在2024至2026年利潤增加約4%。

花旗續指出，潤地今次收購有助提升其在武漢和南京等二綫城市的市場地位及投資物業儲備，補充貨源後，預料......

【20：00】2022年下半年一、二手成交均大跌，海通國際最新報告指，此乃源於加息憂慮及股市波動。海通國際更預計，由於樓價穩定下跌，成交萎縮，料發展商將加快開售新盤，但未來6個月在新供應相對充裕情況下，新樓叫價將保持克制。

海通國際續表示，在2022年6月底止12個月，本港人口減少12.15萬人，屬史上人口最大規模減少。截至6月底，撇除外傭，人口僅730萬人，屬2015年6月以來最低。為制止人口持續減少，海通國際料政府或放寬樓市「辣招」，以吸引非永久居民置業。

不過，海通國際補充，未來潛在「減辣」取決於......

更多關於12月最後一周的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【京東集團】

延伸閱讀：施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）

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