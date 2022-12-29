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瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲

財金專欄 2022/12/29

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2022年已經接近尾聲，聖誕節假期令美歐金融市場放慢了步伐，成交萎縮，財經高官更已經銷聲匿迹。不過，日本央行卻出人意料地修改了政策，擴大了債市干預的區間，此舉被認為在為2023年退出極端寬鬆的貨幣政策

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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