瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 財金專欄 2022/12/29 分享： 分享： 2022年已經接近尾聲，聖誕節假期令美歐金融市場放慢了步伐，成交萎縮，財經高官更已經銷聲匿迹。不過，日本央行卻出人意料地修改了政策，擴大了債市干預的區間，此舉被認為在為2023年退出極端寬鬆的貨幣政策 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 2022/12/28 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 2022/12/23 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 PGIM：亞太房產現入市良機 2022/12/22 PGIM：亞太房產現入市良機 信銀國際：中國成環球增長引擎 2022/12/21 信銀國際：中國成環球增長引擎 陶冬：內地吹響增長號角 2022/12/20 陶冬：內地吹響增長號角 經濟 美元 通脹 日本 加息 貨幣政策 日圓 量化寬鬆 亞太 縮表