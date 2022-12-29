2023年中國經濟最大亮點

繼周一（26日）國家衞健委宣布1月8日起取消入境核酸檢測及集中隔離等防疫措施後，香港今日（29日）凌晨起進一步取消檢疫令、限聚令等措施，只維持口罩令，這意味三年大疫即將終結，疫情在2023年對經濟的影響已經不足為道，投資者應思考2023年中國經濟的增長動力，並布局有確定性增長的板塊。

海外方面，全球衰退預期繼續升溫，美國經濟景氣加速下行。12月美國製造業PMI初值和服務業PMI初值為46.2和44.4，分別較上月下滑1.5和1.8，均創近年新低。12月歐元區製造業PMI和服務業PMI分別為47.8和49.1，較上月基本維持平穩，但仍處於收縮狀態。11月美國CPI同比增長7.1%，再度超預期回落，歐元區CPI則是時隔17個月首次放緩，同比增長10.1%。

因此，海外高通脹的下行拐點已經基本確認，預計後續歐美央行加息步伐有放緩可能，但加息終點未至。歐美經濟衰退難以迴避，是2023年的外部風險點，11月中國出口增速降幅擴大8.4個百分點至-8.7%，説明中國出口增長難寄厚望。

國內方面，11月社會消費品零售同比降幅擴大5.4個百分點至-5.9%；11月固定資產投資增速放緩至5.3%，房地產投資是主要拖累項，降幅擴大至-19.9%，顯示經濟復甦仍有波折，但這是滯後經濟數據。

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消費復甦：經濟增長最大亮點



展望2023年，中央經濟工作會議後政策預期更為清晰，國內穩增長持續發力、防疫政策優化及地產企穩的背景下，回穩向好值得期待，消費復甦有望成為經濟增長的最大亮點，投資則大概率仍是「穩增長」的重要落點，有望維持不錯的增速水平。

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