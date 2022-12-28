機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？ 國際 22:08 2022/12/28 分享： 分享： 防範疫情的封城措施，可以說來就來，一聲令下，馬上閉關鎖國，惟復常卻不是這樣。環球大部分地區，過去一年一步步放寬出入境限制措施，由取消隔離要求、到取消檢測要求，甚至疫苗接種要求也撤銷，各國人員往來大增之際，航空業卻未能同步復常。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/27 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版） 今日 施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版） 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/21 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 2022/12/20 Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬 你可能感興趣 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 22:33 2022/12/27 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版） 今日 17:07 施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版） 日央變相加息 兩大鬆動原因 22:43 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 最新專欄文章 國金札記 - 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 今日 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/27 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 國金札記 - 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/23 日央變相加息 兩大鬆動原因 日央變相加息 兩大鬆動原因 2022/12/22 日央變相加息 兩大鬆動原因 國金札記 - 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 2022/12/22 2025球會世界盃 國際足協一廂情願 機票 疫情 經濟 波音 空中巴士 航空業 航空 中國 美國