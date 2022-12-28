  • 18°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 22:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？

國際 22:08 2022/12/28

分享：

分享：

防範疫情的封城措施，可以說來就來，一聲令下，馬上閉關鎖國，惟復常卻不是這樣。環球大部分地區，過去一年一步步放寬出入境限制措施，由取消隔離要求、到取消檢測要求，甚至疫苗接種要求也撤銷，各國人員往來大增之際，航空業卻未能同步復常。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
2022/12/27
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）
今日
施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）
日央變相加息 兩大鬆動原因
2022/12/22
日央變相加息 兩大鬆動原因
2025球會世界盃 國際足協一廂情願
2022/12/21
2025球會世界盃 國際足協一廂情願
Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬
2022/12/20
Twitter廣告縮 折射社交平台寒冬

你可能感興趣

美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
22:33 2022/12/27
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）
今日 17:07
施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）
日央變相加息 兩大鬆動原因
22:43 2022/12/22
日央變相加息 兩大鬆動原因

最新專欄文章

國金札記 - 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
今日
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
2022/12/27
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
國金札記 - 日央變相加息 兩大鬆動原因
2022/12/23
日央變相加息 兩大鬆動原因
日央變相加息 兩大鬆動原因
2022/12/22
日央變相加息 兩大鬆動原因
國金札記 - 2025球會世界盃 國際足協一廂情願
2022/12/22
2025球會世界盃 國際足協一廂情願
機票 疫情 經濟 波音 空中巴士 航空業 航空 中國 美國

下一篇文章

施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

通關在即豪宅蠢動 資金偷步入市
通關在即豪宅蠢動 資金偷步入市
放寬後內地經濟復甦了嗎？高頻數據話你知
放寬後內地經濟復甦了嗎？高頻數據話你知
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急
施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）
施羅德：展望2023年5個可持續發展趨勢（第二版）
【通脹偵察站】歐央行：歐元區正經歷淺度經濟衰退 加息幅度料降至半厘（持續更新）
【通脹偵察站】歐央行：歐元區正經歷淺度經濟衰退 加息幅度料降至半厘（持續更新）
內地工業企業利潤跌幅擴大 全面開放後經濟何時企穩？
內地工業企業利潤跌幅擴大 全面開放後經濟何時企穩？