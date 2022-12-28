機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？

防範疫情的封城措施，可以說來就來，一聲令下，馬上閉關鎖國，惟復常卻不是這樣。環球大部分地區，過去一年一步步放寬出入境限制措施，由取消隔離要求、到取消檢測要求，甚至疫苗接種要求也撤銷，各國人員往來大增之際，航空業卻未能同步復常。

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