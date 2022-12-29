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中港通關 樓市有望一洗頹風

地產 12:00 2022/12/29

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疫情及加息夾擊下，本港樓市氣氛在今年下半年進一步轉差，官方樓價於今年首11個月累跌13.84%，蝕讓個案亦增加，但隨社交距離措施逐步放寬，中港兩地通觀在望，失業率下跌等利好因素浮現，相信樓價可望在明年首季末起逐步回升，迎來生機。

根據差估署公布的數字，今年11月私人住宅售價指數報339.4點，較10月的351.1點持續下跌3.33%，連跌6個月，並創自2008年12月以來的168個月、14年來最大單月跌幅。若與去年9月的歷史高位398.1點比較，更累跌14.75%。至於今年首11個月樓價累積下跌13.84%。

事實上，近期樓市蝕讓個案急增，主要代理行數據顯示，今年11月全港1,525宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案錄得共1,252宗，佔比82.1%，較10月數字再下跌5.5個百分點，除了已經連跌7個月，亦創下2009年8月以來的160個月（即逾13年）新低紀錄。而11月蝕讓賣樓的個案高達257宗，為過去12年多（147個月）以來，首次按月衝破200宗蝕讓個案水平。

從上述數字可見，今年至今樓價大幅下挫。值得留意的是，前述數字尚未反映12月市況，而適逢聖誕傳統樓市淡季，發展商一般會減慢新盤銷售步伐，令新盤銷售在該月將在低位徘徊，而二手表現暫亦未見好轉，預計12月官方樓價指數將繼續尋底，全年樓價跌幅或下試一成半水平。

不過，本港經濟已有逐步復甦的跡象，最新失業率已經連續下跌至9月至11月的3.7%，屬近3年以來最低，意味基層以致一眾供樓人士的財政狀況趨向穩定。同時，政府亦強調要「搶人才」，預測此將可帶動本地住宅需求及租金。

更重要的是，內地近日已經宣布明年1月8日起大幅放寬檢疫限制，估計距離香港與內地實現通關的日子不遠，再不是「只聞樓梯響」。而政府早前已經透露，兩地有望在1月中前落實通關。若然此事屬實，相信內地客的購買力可望釋放，帶動本地住宅交投，及零售業的租金，從而刺激本地樓市交投。上述的利好因素相信可為樓市提供良好的基礎，及上升動力，故初步預計樓價最快可在明年首季末漸漸回氣，逐步重拾升軌。

記者：潘淑盈
 

中港通關 樓市有望一洗頹風

欄名 : 樓市分析

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