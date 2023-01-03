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海通梳理鐵路客流量 推算復常機遇（第二版）

研究報告 15:17 2023/01/03

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香港公共交通行業雖具公用性質，但在過去近3年仍受到新冠疫情衝擊。隨着內地復常加速，有助香港公共交通行業復甦加快，而香港公共交通以港鐵 （00066） 營運的鐵路為主，巴士為輔助，海通國際整理港鐵客運疫情爆發前後的變化，讓讀者窺探行業的復甦潛力。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

國策專家趙文利 談2023年港股部署下一頁

至於港鐵物業發展前景分析，詳見：【下一頁

作為全港最大交通運輸營運商的港鐵，隨着新冠疫情爆發，其在2019年港鐵港客運收入之中，約佔三分之一的跨境相關客運收入急挫（點擊圖片放大），除了香港業務收入佔比萎縮之外，中資券商海通國際認為，這正是港鐵經常性業務產生的基本淨利潤由疫情前的2019年度高達97億元（點擊圖片放大），變成大幅波動的主因。

海通國際整理港鐵在疫情爆發前、後的本地整體客流量，以及機場快綫、高鐵的客流量（點擊圖片放大），並指出......

    點擊圖片放大
    +2

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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