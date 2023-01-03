海通梳理鐵路客流量 推算行業復常機遇

香港公共交通行業雖具公用性質，但在過去近3年仍受到新冠疫情衝擊。隨着內地復常加速，有助香港公共交通行業復甦加快，而香港公共交通以港鐵 （00066） 營運的鐵路為主，巴士為輔助，海通國際整理港鐵客運疫情爆發前後的變化，讓讀者窺探行業的復甦潛力。

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國策專家趙文利 談2023年港股部署【下一頁】

作為全港最大交通運輸營運商的港鐵，隨着新冠疫情爆發，其在2019年港鐵港客運收入之中，約佔三分之一的跨境相關客運收入急挫（點擊圖片放大），除了香港業務收入佔比萎縮之外，中資券商海通國際認為，這正是港鐵經常性業務產生的基本淨利潤由疫情前的2019年度高達97億元（點擊圖片放大），變成大幅波動的主因。

海通國際整理港鐵在疫情爆發前、後的本地整體客流量，以及機場快綫、高鐵的客流量（點擊圖片放大），並指出......

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（詳細分析更新中）

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