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張憶東：美股2023料入築底期 美經濟下半年或現衰退

研究報告 15:54 2022/12/29

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回顧2022年美國經濟，其通脹不斷攀升並長期維持在歷史高位，擾亂民眾正常生活和經濟秩序。為抑制數十年不遇的高通脹，美國聯邦儲備委員會自3月起大規模激進加息。加息舉動令市場關注美國經濟表現，以及對衰退隱患升溫。

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有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，2023年美股進入築底期，美債長端利率將不再是美股2023年的主要風險，主要風險是殺盈利。今次美國加息下，2023年美國經濟下行確定性強，但考慮到美國企業、金融、居民部門的資產負債表健康，可能下半年才會進入衰退。

美股難逃盈利收縮

張憶東用以往以後美股周期，分析美股盈利下行階段的特徵和規律。

以史為鑑，2023美國經濟下行即使未陷衰退，但美股盈利也難逃下行。由1970年以來，美股主要經歷了10輪盈利下行階段，其中僅有2輪盈利下行階段並未進入衰退期。這10輪盈利下行階段，標普500指數每股盈餘（EPS）從高點至低點的下行時間平均約為20個月。EPS從高點到低點下降了25.6%。對於未進入衰退期的兩個階段，美股EPS下降幅度相對較小，但仍有-18%的調整幅度。

今輪的盈利下行，而截至2022年11月30日，標普500指數EPS自2022年5月高點的下降幅度僅為7.6%。
景氣。

周期股盈利低點滯後大市

至於盈利下行階段，美股行業EPS特徵，不同行業EPS低點出現時間較標普500指數EPS低點出現時間：醫療保健、必需消費盈利穩健，行業EPS在盈利下行階段幾乎不受影響；周期行業能源、原材料以及公用事業EPS低點出現的時間往往滯後標普500指數EPS低點約半年時間。

不同盈利下行階段各行業EPS變動幅度，可以發現：必需消費、醫療保健EPS在美股整體盈利下行階段也有正增長，其中醫療保健業為18%，必需消費為13%；EPS降幅較大的有原材料、金融、信息技術、非必需消費、能源和工業。

在時間點上，美股盈利下行開始時間往往早於經濟衰退，結束時間晚於經濟衰退；而美股行情低點領先於衰退期結束和EPS見底。

美股盈利下跌早於退期6至12個月

一般而言，美股盈利下行開始的時間要早於衰退期。於70至80年代美國衰退期，可以發現，標普500指數EPS下行滯後於衰退期開始的時間。主要原因在於1973年至1982年，兩次石油危機是導致經濟衰退的主要因素；但與此同時，能源的商品屬性和金融屬性雙重顯現，石油公司利潤大幅攀升，支撐美股盈利。美股盈利下行開始的時間要早於衰退期6至12個月，此外，美股盈利下行結束的時間平均要晚於衰退期約9個月。

另方面，美股行情見底往往領先於衰退期結束，領先於EPS見底。美股行情低點出現的時間領先於衰退期結束約4至6個月，平均領先於美股EPS見底約3個季度。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

通脹 市場動向 大行報告 宏觀分析 經濟 經濟衰退 美股 行業

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