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內需撑中國經濟 2023年零售行業逐個睇

研究報告 17:35 2022/12/29

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光銀國際發表2023年展望報告，本文將集中內需範疇4大板塊，逐一為大家解構：

1.啤酒業：中國啤酒高端化仍有較大空間，但提價需量力而行。

2.旅遊（航空、酒店）行業：旅游行業緩慢恢復，航空、酒店和綫上旅行商（OTA）或最先受益。

3.體育用品業—運動服飾行業：露營成體育行業新增長點

4.電動車行業：多項政策推動新能源汽車迅速發展

第一、啤酒業

該行認為，目前中國啤酒是以低價為主，消費者需求彈性較大，啤酒高端化的提價進程需要逐步進行，而產品結構升級是高端化長期重點。

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  • 提價方面：

報告將中國與日本飲食習慣對比，反映中國啤酒高端化提價仍有充足空間，但酒企需配合消費者接受程度緩慢進行，短期內較難看到顯著效果。總括來看，日本餐廳出售啤酒較貴，但與中國包裝相似的罐裝啤酒，在日元持續貶值的情況下，仍有約兩倍於中國啤酒的價格

  • 產品升級：

國內啤酒企接受產品升級穩步推進，該行以華潤啤酒 （00291） 為例，公司近年來其高端化勢頭良好，由2019年的11.5%升至2022年上半年18.1%。2020年中國高端化啤酒銷量佔比達11%，從數據所示，潤啤的啤酒高端化高於行業平均

啤酒業相關股份，包括百威亞太 （01876） 、華潤啤酒 （00291） 及青島啤酒 （00168）

第二、旅遊行業

隨中國防疫政策逐步放寬，該行認為航空、酒店、綫上旅行商（OTA）營業收入恢復較快，但入境旅游人數的恢復，將道阻且長，而淨利潤則由於成本支出的提升，恢復仍將取決於自身能力。

香港航空業方面......更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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