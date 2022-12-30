過去一年樓市受加息，以及各項出入境檢疫措施影響，令住宅成交量明顯回落，尤其是做價「億億聲」的超豪宅，礙於中港尚未通關，熱愛購買豪宅的內地客，因未能親身來港購貨，令豪宅銷售活動明顯放緩，但隨著近日港府指出，中港可望於1月中前有序通關，勢必激活豪宅市況，部分豪宅新盤亦可望解凍出擊。

在缺乏內地客南下購貨，過億元的豪宅成交量大減， 按土地註冊處資料，由今年初起，截至本月27日，逾1億元的豪宅註冊量僅為150宗，較去年約232宗，大幅回落約35%，涉及金額亦由去年約615億元，大幅縮水31%，至現時的423億元。

若再按區域細分，作為傳統豪宅地段的山頂及南區，跌勢就更為明顯，據代理指出，全區該區錄得約88宗買賣成交，較去年全年約224宗，按年急跌6成，可見受疫情衝擊下，超豪宅區交投亦受影響。

過往常見的巨額豪宅交易，均見內地客的身影，但自疫情爆發後，數量卻買少見少，始終豪客均喜愛親身檢驗實物，難以透過視像形式遙距購貨，而且自爆疫後，部分豪宅新盤卻選擇按兵不動，隨著中港通關終迎來曙光，該批項目有望解凍出擊。

當中早前已上載樓書的鴨脷洲凱玥，將於來年首季以現樓形式標售，至於赤柱豪盤ONE STANLEY，發展商早前已指出，同樣會在明年第一季登場。此外，北角海璇2B期，更早於2020年5月已獲批售樓紙，但尚未推出，目前已屆現樓，也有機會在來年登場。作為山頂罕有新供應的種植道1號第1期，其8幢大屋亦將於明年第3至4季應市。



記者：李偉航

▲ 中港通關 豪宅新盤料解凍出擊