瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 財金專欄 2022/12/30 分享： 分享： 邁向2023年，通脹回落的前景變得更加清晰，隨着發達市場央行的緊縮周期明顯接近尾聲，較長期的主權債務將開始變得更具吸引力，而短期債券幾乎都是最具吸引力的投資標的。 過去一年的市場波動性已推高整個固定收益 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Raymond Sagayam 瑞士百達資產管理固定收益部門首席投資官 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 2022/12/29 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 2022/12/28 富蘭克林鄧普頓：2023年私募基金更吸引 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 2022/12/23 富達國際：ESG整合更具競爭優勢 PGIM：亞太房產現入市良機 2022/12/22 PGIM：亞太房產現入市良機 信銀國際：中國成環球增長引擎 2022/12/21 信銀國際：中國成環球增長引擎 經濟 美國 美元 通脹 貨幣政策 債券 鮑威爾 地緣政治 新興市場 中央銀行