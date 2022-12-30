瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增

邁向2023年，通脹回落的前景變得更加清晰，隨着發達市場央行的緊縮周期明顯接近尾聲，較長期的主權債務將開始變得更具吸引力，而短期債券幾乎都是最具吸引力的投資標的。

過去一年的市場波動性已推高整個固定收益

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