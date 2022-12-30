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瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增

財金專欄 2022/12/30

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邁向2023年，通脹回落的前景變得更加清晰，隨着發達市場央行的緊縮周期明顯接近尾聲，較長期的主權債務將開始變得更具吸引力，而短期債券幾乎都是最具吸引力的投資標的。

過去一年的市場波動性已推高整個固定收益

...

撰文 : Raymond Sagayam 瑞士百達資產管理固定收益部門首席投資官

欄名 : 名家觀點

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