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回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位

國際 22:44 2022/12/29

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俄烏戰爭打了逾10個月，膠著悶局維持多時，公眾注意力早已移離戰事，惟回顧過去一年的環球大事，俄烏戰爭及引伸出來的國際政局變化，無疑是持久並有力地左右住市場及經濟變化的最主要事件，值得溫故知新。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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