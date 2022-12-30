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俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位

財金專欄 2022/12/30

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俄烏戰爭打了逾10個月，膠着悶局維持多時，公眾注意力早已移離戰事。惟回顧過去一年的環球大事，俄烏戰爭及引伸出來的國際政局變化，無疑是左右市場及經濟變化的最主要事件，值得溫故知新。

筆者無意從頭到尾、鉅細

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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