俄烏戰逾10月 細看關鍵轉折位 財金專欄 2022/12/30 分享： 分享： 俄烏戰爭打了逾10個月，膠着悶局維持多時，公眾注意力早已移離戰事。惟回顧過去一年的環球大事，俄烏戰爭及引伸出來的國際政局變化，無疑是左右市場及經濟變化的最主要事件，值得溫故知新。 筆者無意從頭到尾、鉅細 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 2022/12/29 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 國金札記 - 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 2022/12/29 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？ 2022/12/28 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？ 國金札記 - 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/28 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 2022/12/27 美盜竊日趨猖狂 零售商利潤告急 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 石油 戰爭 制裁 天然氣 美元