2023前瞻 美通脹料Q2回落為減息開綠燈 助美股返牛市

2022年美股反覆下滑，主要受俄烏戢爭刺激通脹及下半年聯儲局提速加息。展望2023年，美國通脹有望於第2季回落，料成儲局加息的「轉向燈」，這有利美股於2023年，重返牛市的局面。

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回顧美股，2022年反覆落，標普500指數由2022年高位跌至10月低位，曾跌28%，技術上陷入熊市。由年初至今計，標指仍跌約19%。市場一直關注儲局急速的加息步伐，令美國經濟趨衰退的憂慮升温，壓力令美股走低。

儲局加息步伐料放緩

儲局在連續4次加息0.75厘後，終放緩加息步伐，於12月僅加息半厘。對於下次2月份的議息會議，利率期貨反映，現時市場共識預期0.25厘，將進一步放緩加息步伐。

對於儲局2023年的貨幣政策，浙商證券認為，金融穩定是2023年美聯儲緊縮的刹車器。預期2023年首季歐債風險可能爆發，美國金融機構的資產品質將受衝擊，壓力將不僅局限在美國金融機構持有部分債務壓力國的主權債，美國持有的歐洲企業債和德國等國的主權債同樣將面臨較大的下跌壓力。

金融穩定的壓力可能倒逼聯儲在2023年3月不再加息，聯儲實際加息周期的結束可能領先於點陣圖指引， 2月再度加息後，本輪加息周期可能就此結束。

就業惡化+通脹加速回落 儲局減息轉向燈

至於儲局減息的轉向燈，預期會是美國就業惡化及通脹加速回落。浙商券認為，除了金融穩定這一隱性目標外，就業和通脹是美聯儲的兩大核心目標。

預期2023年首季後就業資料的加速惡化和美國通脹加速回落至政策利率以下將促使美聯儲進一步給出更為明確的轉向信號，從而打開實際利率的下行空間。

在通脹方面，能源價格壓力逐步消退後未來通脹的關鍵在於核心CPI走勢，綜合來看，預期2023年美國CPI的四季的逐季中樞分別為6.5%、4.9%、4.1%和3.5%。次季起將回落至政策利率以下，滿足美聯儲降息的「隱性標準」。

報告來源：浙商證券

編輯：錢家鋒

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