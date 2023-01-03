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恒指重上2萬 1月選股策略（附5大金股及目標價）

研究報告 16:21 2023/01/03

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雖然恒指2022年11月起反彈，但全年計仍累跌15.5%。踏入2023年，光大證券認為，港股短期可能維持震蕩格局，但長期將持續復甦，建議投資者可從2大方向，關注5大行業，並為1月份推薦5大金股。

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港股當前拐點已至

隨着經濟復甦政策逐步落實和中長期疫情風險緩和，市場有望持續回暖。短期來看，疫情對投資者的情緒影響和基本面的負面作用仍在持續，基本面築底的時間或將稍有延長。但一系列持續推進的經濟復甦政策使得市場對經濟形成較強的復甦預期。

結合海外開放經驗，新增社會面感染者可能在1、2個月內出現回落，同時對醫療資源、藥品的需求也將緩和，居民短期內的恐慌情緒將會逐漸平復，港股市場的邏輯也將回歸盈利本身

隨着復甦政策的推進......

 

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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