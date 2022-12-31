恒指守18300 初步目標22500 財金專欄 2022/12/31 分享： 分享： 恒指昨在2022年最後一個交易日，高見20073點，收報19781點，升0.2%，但限於長假期將至，大市成交額只有870億元。2023年走向，以下嘗試以技術及基本面分析作推測。 技術分析：2022年捱過 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 領展處上升通道 先看60元 2022/12/30 領展處上升通道 先看60元 中行頭肩底目標3元 2022/12/29 中行頭肩底目標3元 守穩上升軌 上證迎反彈 2022/12/28 守穩上升軌 上證迎反彈 中電信突破箱形目標4元 2022/12/24 中電信突破箱形目標4元 友邦見底 重返100元 2022/12/23 友邦見底 重返100元 疫情 經濟 港股 技術分析 吉利汽車（00175） 騰訊控股（00700） 同程旅行（00780） 石藥集團（01093） 中國生物製藥（01177） 麗珠醫藥（01513）