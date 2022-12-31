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恒指守18300 初步目標22500

財金專欄 2022/12/31

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恒指昨在2022年最後一個交易日，高見20073點，收報19781點，升0.2%，但限於長假期將至，大市成交額只有870億元。2023年走向，以下嘗試以技術及基本面分析作推測。

技術分析：2022年捱過

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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