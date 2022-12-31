國指走勢佳 樂觀望7900點

2023年將至，港股經歷三年下跌後，2023年有望大逆轉，盡管內地股市2023年初會有不少挑戰，或會拖國企指數後腿，但國指目標是7900點，恒指則為22200點。惟要留意，港股可能會迎來一波長達數年的

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