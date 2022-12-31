國指走勢佳 樂觀望7900點 財金專欄 2022/12/31 分享： 分享： 2023年將至，港股經歷三年下跌後，2023年有望大逆轉，盡管內地股市2023年初會有不少挑戰，或會拖國企指數後腿，但國指目標是7900點，恒指則為22200點。惟要留意，港股可能會迎來一波長達數年的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版） 2022/12/30 【牛市密碼】港股58年來大升浪緝捕（第四版） 中字股實力談 - 國壽回復增長 通關兼股市升 2022/12/28 國壽回復增長 通關兼股市升 中字股實力談 - 放寬出行限制 中航信高增長 2022/12/22 放寬出行限制 中航信高增長 中字股實力談 - 【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版） 2022/12/21 【去旅行】港股聖誕新年無方向 復常漸近旅遊股要飛（第四版） 中字股實力談 - 大市恐調整 中燃最安全 2022/12/21 大市恐調整 中燃最安全 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 吉利汽車（00175） 中國軟件國際（00354） 騰訊控股（00700） 君實生物（01877） 廣汽集團（02238） 美團－W（03690） 中國通號（03969）