私宅供應需達標 賣地收益大落後

▲ 發展局局長甯漢豪

雖然今年經歷樓價下跌15%，惟今年度私人住宅土地供應仍達1.6萬伙，超額達標25%，當中約4成來自私人重建及補地價，惟地價回落，導致賣地收益遠低於全年目標，令到政府須推大型商業地，催谷賣地收入。

今年度私人住宅土地供應1.6萬伙，超標25%

今年度地價收入估計在700億至900億元之間

洗衣街地王估值百億元，有望成今年度最貴重

發展局公布，2022/23年度土地供應預計約1.6萬伙，主要來自私人重建及補地價，涉6,285伙，佔整體土地供應4成，雖然較去年(1.38萬伙)大幅回落5成，但相較政府以過去10年平均數計算的4,200伙，仍然高出5成或2,000伙。

除了這2,000多伙意外得來的私人補地價項目外，今年度來自政府賣地、「一鐵一局」等主動推地的單位供應，其實只是略高於政府供應的目標。

不過，在私樓供應達標的同時，政府地價收入未如理想，以政府賣地為例，至今只錄得246.4億元，較去年同期錄得905億元收入，大跌7成，餘下則需要靠赤柱豪宅地，以及旺角洗衣街的地王，才能夠拉近地價收入差距，但相信最多亦只能夠達400多億元，相較去年全年仍然少一半。

連同其他補地價收入，粗略估算，今年度全年地價收入估計在700億至900億元之間，距離預算案目標的1,200億元，低出300億至500億元，亦遠低於2021/22年度有多達1,400億元的地價收入。

需留意的是，上述的地價收入估算，已經將洗衣街地王的地價計算在內，估計可為庫房貢獻73億至122億元收益，有機會成為今年度最貴重的地皮，若果用地不幸流標，則將會進一步加大地價缺口。

▲ 發展局局長甯漢豪