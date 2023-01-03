國開証券：2023年三大經濟展望

國開証券發表研究報告，指2023年全球衰退風險上升，不過基建投資將發表一定的「托底效應」，高技術製造業與技術改造投資將引領製造業投資，出口仍然保持較好韌性，其指出了2023年三大展望。

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國開表示，2023年全球衰退風險上升，國內經濟展望可分為三大重點：

科技引領

基建托底

消費復甦

國開預計2022年GDP按年增長2.8%。2023年受疫情影響，內需復甦仍具有一定不確定性，但有投資托底，料經濟步入正軌可期。

國開指出，中國提振內需迫在眉睫，針對當前內需偏弱的局面，要最大程度上優化疫情防控，提升基建項目落地效率，加快製造業轉型升級，穩定房地產市場發展。預計中性情況（疫情衝擊漸緩、消費逐步復甦疊加政策保持穩健積極等）下，2023年GDP按年增長5%。

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報告來源：國開証券

編輯：陳文政

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