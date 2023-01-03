  • 16°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023春運受惠股檢閱

研究報告 08:00 2023/01/03

分享：

分享：

內地撤銷大部分防疫限制，香港也與內地通關在即，出行概念當炒。內地居民想旅行，撞上外國紛紛對中國旅客設限，料內地的出行消費力至到春節期間會更集中於短途至跨省旅遊，利好「本土出行」相關股份。

2023年綜合運輸春運從1月7日開始，至2月15日結束，共計40天，內地鐵路部門在春運期間將安排逾1.2萬對列車應對，最大客座能力較疫情前的2019年春運增長11%。12月24日春運火車票預售啟動，同程旅行數據顯示，24日早上8點開始放票後，火車票搜索量快速攀升，短時間內達到疫情前同期的8成以上。較早時攜程亦公布，截止12月23日公司平台的元旦跨省遊預訂按年增長34%，跨省團隊遊預訂增長46%、機票、本地門票預訂對比中秋增長21%、33%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

市場擔心內地疫情次升上高峰，會打擊內地居民的出行意慾，影響行業實際的復甦進程，但事實上要結合防疫政策的嚴厲程度作出分析。中金以香港為例，2022年3月首輪Omicron疫情對綫下活動造成顯著影響，但此後8至9月新一輪疫情未造成明顯負面影響。該行認為隨着「新十條」等措施出台，疫情防控不斷優化，預計多輪疫情對社服消費波動有望平滑，負面影響亦會遞減。

中金續指，考慮到疫情感染高峰，旅遊需求完全釋放或有滯後性，認為中國旅遊行業短期仍一定程度上承壓。但隨着感染高峰過去， 疫情影響減弱 ，該行認為出行需求有望在2023年第二季的「五一」小長假重新釋放，特別是前期被壓制的長途遊；而短途遊的消費習慣仍將持續，持續維持穩態增長； 此外入境隔離 、熔斷 、護照簽發等政策的進一步優化有助於跨境遊復甦。

海南復甦跑贏大市

內地券商信達證券考慮國內疫情進展，2023年春運整體客運量大概率創三年來新高，航班管家模型預測民航春運或可恢復到2019年近八成水平。考慮市場過去兩周的演繹，從短期復甦驗證的節奏來看，調整重點關注板塊順序為免稅旅遊、出入境游、航空機場、酒店、餐飲；從中期復甦到成長過渡進程來看，重點關注板塊順序為酒店、餐飲、免稅旅遊、航空機場。

    點擊圖片放大

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

港股一月金股滙 一文看清6券商薦五大金股（附目標價）
今日
港股一月金股滙 一文看清6券商薦五大金股（附目標價）
國開証券：2023年三大經濟展望
今日
國開証券：2023年三大經濟展望
內地人多儲錢 利本年消費復甦? 天風：想多了
今日
內地人多儲錢 利本年消費復甦? 天風：想多了
港股反彈能否維持？1月選股策略 光大薦5大金股（附目標價）
今日
港股反彈能否維持？1月選股策略 光大薦5大金股（附目標價）
海通梳理鐵路客流量 推算行業復常機遇
今日
海通梳理鐵路客流量 推算行業復常機遇
投資推介 個股分析 市場動向 大行報告 港股 防疫措施 受惠股 航空 板塊 海南省

上一篇文章

內地人多儲錢 利本年消費復甦? 天風：想多了

下一篇文章

港股反彈能否維持？1月選股策略 光大薦5大金股（附目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

招銀國際23年展望 恒指23500點 選股看「東升西降」
招銀國際23年展望 恒指23500點 選股看「東升西降」
海通梳理鐵路客流量 推算行業復常機遇
海通梳理鐵路客流量 推算行業復常機遇
瑞銀：內地電訊股5G支出趨降+企業業務貢獻增
瑞銀：內地電訊股5G支出趨降+企業業務貢獻增
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
2023投資贏家 翻身 加息轉向時窗 10大關鍵 建銀趙文利全解
內需撑中國經濟 2023年零售行業逐個睇（第二版）
內需撑中國經濟 2023年零售行業逐個睇（第二版）
2023前瞻 美通脹料Q2回落為減息開綠燈 助美股返牛市
2023前瞻 美通脹料Q2回落為減息開綠燈 助美股返牛市