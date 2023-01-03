2023春運受惠股檢閱

內地撤銷大部分防疫限制，香港也與內地通關在即，出行概念當炒。內地居民想旅行，撞上外國紛紛對中國旅客設限，料內地的出行消費力至到春節期間會更集中於短途至跨省旅遊，利好「本土出行」相關股份。

2023年綜合運輸春運從1月7日開始，至2月15日結束，共計40天，內地鐵路部門在春運期間將安排逾1.2萬對列車應對，最大客座能力較疫情前的2019年春運增長11%。12月24日春運火車票預售啟動，同程旅行數據顯示，24日早上8點開始放票後，火車票搜索量快速攀升，短時間內達到疫情前同期的8成以上。較早時攜程亦公布，截止12月23日公司平台的元旦跨省遊預訂按年增長34%，跨省團隊遊預訂增長46%、機票、本地門票預訂對比中秋增長21%、33%。

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市場擔心內地疫情次升上高峰，會打擊內地居民的出行意慾，影響行業實際的復甦進程，但事實上要結合防疫政策的嚴厲程度作出分析。中金以香港為例，2022年3月首輪Omicron疫情對綫下活動造成顯著影響，但此後8至9月新一輪疫情未造成明顯負面影響。該行認為隨着「新十條」等措施出台，疫情防控不斷優化，預計多輪疫情對社服消費波動有望平滑，負面影響亦會遞減。

中金續指，考慮到疫情感染高峰，旅遊需求完全釋放或有滯後性，認為中國旅遊行業短期仍一定程度上承壓。但隨着感染高峰過去， 疫情影響減弱 ，該行認為出行需求有望在2023年第二季的「五一」小長假重新釋放，特別是前期被壓制的長途遊；而短途遊的消費習慣仍將持續，持續維持穩態增長； 此外入境隔離 、熔斷 、護照簽發等政策的進一步優化有助於跨境遊復甦。

海南復甦跑贏大市

內地券商信達證券考慮國內疫情進展，2023年春運整體客運量大概率創三年來新高，航班管家模型預測民航春運或可恢復到2019年近八成水平。考慮市場過去兩周的演繹，從短期復甦驗證的節奏來看，調整重點關注板塊順序為免稅旅遊、出入境游、航空機場、酒店、餐飲；從中期復甦到成長過渡進程來看，重點關注板塊順序為酒店、餐飲、免稅旅遊、航空機場。

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