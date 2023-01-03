【2023展望】建銀國際趙文利：港股季末上望22200

內地自1月8日起取消入境旅客的隔離規定，同時也將新冠肺炎更名為「新冠感染」，意味着中國內地將重新與世界通關，為投資市場帶來利好。建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利，在接受《MoneyTimes》專訪時表示，港股現正處於修復的過程，料有望持續到首季末，惟第二季起趨波動，對恒指上半年預測為16200至22200點。

三大因素支持港股反彈

趙文利指，支持港股持續修復的原因包括︰1）預期疫情逐漸受控，中國經濟復甦；2）穩增長政策進一步加碼；及3）市場對聯儲局年內結束加息的預期強烈。

更深入分析，可詳閱《專訪建銀國際趙文利：2023內地復甦靠內需》

他續指，不論是從流動性角度來說，還是從基本面來說，中國和香港市場對整體的全球資金的吸引力將比較強。

「如果2022年的港股是估值、盈利雙殺的情況，那麼2023年不管估值和盈利方面，都還有進一步修復空間，所以我們認為上半年的高位至少在22200點。」

板塊方面，趙文利認為隨着內地疫情緩解及防控政策優化，本地及中資消費股及出行股具修復機會。

更深入分析，可詳閱《內房進入新增長模式 行業具修復空間》

趙文利言論重點，可點擊下圖查看。

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另外，可由下而上精選業績能見度高的科技龍頭、內房行業整合的受益者，以及認為財務穩健、估值低企，且股息回報不俗的「中字頭」國企股有重估空間。

科技股估值料修復

趙文利指出，科技股去年走弱主要受3大因素影響，包括1）加息周期不利科技股；2）內地反壟斷監管；及3）中概股審計問題。

美國在2022年3月開展加息周期，年內共加息7次，趙文利指出，在利率環境趨緊的情況下，對新經濟股的估值影響較大，尤其是沒有盈利的公司。另一方面，中美跨境審計，以及反壟斷政策，包括一些行業監管政策，對科技的影響較大。

趙文利估計，這些不利因素在今年將逐漸消退，有利科技股估值進一步修復。（訂戶登入可閱覽全文）

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