內地人多儲錢 利本年消費復甦? 天風：想多了

市場期待中國2023年經濟復甦的主因之一，在於被疫情壓制了接近3年的消費意願帶來的儲蓄高增，轉化為疫後消費高增，帶動內地消費修復。不過天風認為內地居民增加儲蓄是看淡未來收入增長，積穀防饑之用，要先出現內地居民的收入修復，他們才會願意動用儲蓄，從而令消費復甦。

2022年1至11月，居民部門新增存款14.9萬億元（人民幣‧下同），算上過去5年12月居民新增存款均值1.4萬億，2022年全年居民部門新增存款或超過16萬億，大幅高於往年水平。從居民部門的存款數據來看，2022年居民部門的超額儲蓄規模或在6萬億左右。分析疫情期間的「超額儲蓄」能否轉化成疫後的 「超額消費」，需要先搞清楚約6萬億的超額儲蓄是怎麼來的，只有搞清楚了超額儲蓄的2個主要來源，才能知道它的去處：。

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一、收入預期下滑、居民積穀防饑

現實情況是2020年以來，居民部門收入增速一直低於疫情前水平。連續三年疫情也壓制了居民的收入預期。 2022年以來，內地消費者信心指數和預期指數遲遲未重回疫情前水平，居民收入預期持續偏弱。

受收入預期轉弱的影響，居民消費支出增速明顯下滑，且按年降幅大於收入。在受疫情影響明顯的2020年上半年和2022年上半年，居民人均消費支出累計同比僅-5.9%和2.5%，大幅低於疫情前8%左右的同比增速。2022年由於居民部門收入下滑幅度大於支出，反而消耗了超額儲蓄。

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二、投資回報差、居民減少投資

房企爆雷和理財投資收益下行也造成居民部門減少了購房和理財等投資性支出，而這部分才是2022年超額儲蓄的主要來源。2022年受期房存在交付風險等因素影響，房地產銷售快速下行，同時，前11個月商品房住宅銷售額僅10.4萬億，同比下降28.4%。按照過去三年住宅銷售額按年均值計算，2022年住宅銷售額低於往年規模約5.6萬億左右，除去約佔1/3的個人按揭貸款，居民購房類支出減少也帶來了約3.7萬億的超額儲蓄，這是今年6萬億超額儲蓄的主要構成。

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理財資金回流存款則補上了超額儲蓄的另一塊拼圖。 2022年資本市場波動加大，理財收益回落推動居民部門減持理財產品，資金回流存款，今年偏弱的資本市場收益也降低了居民部門購買基金等的意願，基金規模增速在2022年明顯回落。這部分超額儲蓄對應了今年居民存款的定期化趨勢。







積穀防饑令消費難即時復甦

美國2020至2021年疫情緩和期間，消費大幅復甦，是市場對中國2023年消費復甦抱有期待的原因之一。但天風指出，期內美國政府大發疲情蜻助金，美國居民轉移性收入明顯增加所致。而內地居民由收入預期下行帶來的超額儲蓄對消費的支持力度明顯偏低，因為這部分存款本身就是依靠減少消費而來的。因此，消費的修復往往以收入的修復為前提，除非直接發錢，否則只有等到居民收入預期好轉時，超額儲蓄才有可能轉化為超額消費......

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