港股一月金股滙 一文看清6券商薦五大金股（附目標價）

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國開証券：2023年三大經濟展望
踏入2023年，各大券商針對A股、港股市場進行預測，下文將歸納東興証券、開源証券、國聯研究、德邦証券、國信証券及信達証券的一月選股策略，精選五大港股。其中騰訊 （00700） 受三間券商力薦，最被看好。
騰訊多券商看好
德邦証券、國信証券、信達証券不約而同在一月選股策略裏選中騰訊。
德邦証券指：
騰訊的本土游戲業務承壓逐步緩解；海外游戲業務料環比持續恢復。其網絡廣告業務可關注視頻號信息流廣告的收入爬坡期；至於金融科技及企業服務業務，可關注疫情邊際改善。
國信表示：
信達証券指騰訊的視頻號商業化保持加速態勢，帶動廣告毛利持續改善。
東興証券推薦中通快遞 （02057） ，並提出三大優點：
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開源証券推薦美團-W （03690） ，理由是：
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......更多內容，用戶請登入。
報告來源：德興証券、開源証券、國聯研究、德邦証券、國信証券、信達証券
編輯：陳文政
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撰文 : 陳文政 Money Times
欄名 : 券商有路捉