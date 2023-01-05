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1月港股 一文睇6券商薦五大金股（附目標價表）

研究報告 19:00 2023/01/05

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踏入2023年，各大券商針對A股、港股市場進行預測，下文將歸納東興証券、開源証券、國聯研究、德邦証券、國信証券及信達証券的1月選股策略，精選五大港股。其中騰訊 （00700） 受三間券商力薦，最被看好。

騰訊多券商看好

德邦証券、國信証券、信達証券不約而同在1月選股策略裏選中騰訊。

    點擊圖片放大

專訪建銀國際趙文利：2023內地復甦靠內需【下一頁

德邦証券指：

騰訊的本土游戲業務承壓逐步緩解；海外游戲業務料環比持續恢復。其網絡廣告業務可關注視頻號信息流廣告的收入爬坡期；至於金融科技及企業服務業務，可關注疫情邊際改善。

國信表示：

  • 核心主業競爭壁壘穩固，游戲/廣告/金融科技在今年受制於宏觀經濟，三季度已現復蘇跡像，預計在明年重回健康增長。
  • 利潤側優化空間大：三季度調整後歸母淨利潤同比轉正，毛利率和管理費率仍有較大優化空間，預計明年利潤增速會高於收入增速。

信達証券指騰訊的視頻號商業化保持加速態勢，帶動廣告毛利持續改善。

    點擊圖片放大

東興証券推薦中通快遞 （02057） ，並提出三大優點：

  • 企業業績顯著分化，中通單票淨利穩居首位。
  • 中通受益於盈利指標權重的上升。
  • 行業競爭逐漸從總部下移至加盟商端，中通擁有最穩定的加盟商體系。

 

    點擊圖片放大

開源証券推薦美團-W （03690） ，理由是：

  • 本地生活線上化率仍有明顯提升空間，公司作為行業龍頭有望率先受益。
  • 公司對商家資源以及騎手的管理能力短期內難以被復制，市場優勢穩固，成長確定性強。
  • 公司核心業務當前已進入成熟變現期，後續規模效應與變現率的持續優化有望加速利潤釋放。

 

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：德興証券、開源証券、國聯研究、德邦証券、國信証券、信達証券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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