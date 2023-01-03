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跌市下仍有逆升股

財金專欄 2023/01/03

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2022年結束了，恒指下跌15.5%，但去年逆市上升的恒指成分股也不少。

這包括本地的發鈔銀行股，加息使到這些銀行擴大息差利潤，加息使到大量地產股下跌，但也有逆市上升的股。

去年是加息年，加息不可避免令股

...

撰文 : 曾淵滄 大學教授

欄名 : 曾淵滄專欄

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