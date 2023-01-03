跌市下仍有逆升股 財金專欄 2023/01/03 分享： 分享： 2022年結束了，恒指下跌15.5%，但去年逆市上升的恒指成分股也不少。 這包括本地的發鈔銀行股，加息使到這些銀行擴大息差利潤，加息使到大量地產股下跌，但也有逆市上升的股。 去年是加息年，加息不可避免令股 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾淵滄 大學教授 欄名 : 曾淵滄專欄 最新專欄文章 【星級名家】曾淵滄：通關概念仍可繼續炒（一文盡覽） 2022/12/20 【星級名家】曾淵滄：通關概念仍可繼續炒（一文盡覽） 通關概念仍可繼續炒 2022/12/19 通關概念仍可繼續炒 利率料見頂 是時候追本地地產股 2022/12/12 利率料見頂 是時候追本地地產股 銀娛仍最具競爭力 2022/12/05 銀娛仍最具競爭力 【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮 2022/11/30 【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮 中國 經濟 香港 美國 指數 銀行 加息 樓價 物業 地產