歐元短暫易跌難升 財金專欄 2023/01/03 分享： 分享： 歐央行揚言會大舉加息打擊通脹，言論為歐元帶來不少支持，使歐元保持於1.06美元之上。與此同時，也大舉推高了經濟較弱的南歐經濟體的債券孳息率，使南歐陷入債務危機的風險增強。這可從意大利10年債息攀至 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日圓 走強機率料大於下跌 今日 日圓 走強機率料大於下跌 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 日圓破130屬時間問題 今日 日圓破130屬時間問題 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 你可能感興趣 日圓 走強機率料大於下跌 今日 01:00 日圓 走強機率料大於下跌 英鎊長遠看淡 今日 01:00 英鎊長遠看淡 日圓破130屬時間問題 今日 01:00 日圓破130屬時間問題 最新專欄文章 日圓 走強機率料大於下跌 今日 日圓 走強機率料大於下跌 加元徘徊1.33至1.37美元 今日 加元徘徊1.33至1.37美元 紐元暫難越65美仙 今日 紐元暫難越65美仙 澳元支持位65.5美仙 今日 澳元支持位65.5美仙 日圓破130屬時間問題 今日 日圓破130屬時間問題 中國 經濟 美國 英國 指數 銀行 通脹 日本 外滙 樓價