歐央行揚言會大舉加息打擊通脹，言論為歐元帶來不少支持，使歐元保持於1.06美元之上。與此同時，也大舉推高了經濟較弱的南歐經濟體的債券孳息率，使南歐陷入債務危機的風險增強。這可從意大利10年債息攀至

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